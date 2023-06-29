На ВДНГ восстановят уничтоженную мозаику в первоначальном виде

На ВДНГ возобновят уничтоженную мозаику с пожарными в павильоне №26. Об этом сообщил гендиректор ВДНГ Евгений Мушкин.
Он отметил, что по результатам встречи с руководством Главного управления ГСЧС решили восстановить мозаичное панно в его первоначальном виде.
Для этого частично используют сохранившиеся элементы оригинального панно.
Кроме того, планируют создать публичный реестр пока неучтенных ценностей ВДНГ.
Это позволит искусствоведам, архитекторам и другим неравнодушным людям с активной общественной позицией и соответствующей экспертностью удобным для всех способом наконец-то зафиксировать ценные неучтенные объекты культурного наследия ВДНГ.
После этого команда ВДНГ планирует обратиться в органы государственной власти с заявлением о регистрации таких достопримечательностей в госреестре.
Напомним, что 27 июня стало известно, что в одном из павильонов ВДНГ уничтожили мозаику, которая воспевала героизм пожарных.