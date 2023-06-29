На ВДНГ восстановят уничтоженную мозаику в первоначальном виде

На ВДНГ возобновят уничтоженную мозаику с пожарными в павильоне №26. Об этом сообщил гендиректор ВДНГ Евгений Мушкин.

Он отметил, что по результатам встречи с руководством Главного управления ГСЧС решили восстановить мозаичное панно в его первоначальном виде.

Для этого частично используют сохранившиеся элементы оригинального панно.

Кроме того, планируют создать публичный реестр пока неучтенных ценностей ВДНГ.

Это позволит искусствоведам, архитекторам и другим неравнодушным людям с активной общественной позицией и соответствующей экспертностью удобным для всех способом наконец-то зафиксировать ценные неучтенные объекты культурного наследия ВДНГ.

После этого команда ВДНГ планирует обратиться в органы государственной власти с заявлением о регистрации таких достопримечательностей в госреестре.