На ВДНГ восстановят уничтоженную мозаику в первоначальном виде

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Мария Иващук
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На ВДНГ возобновят уничтоженную мозаику с пожарными в павильоне №26. Об этом сообщил гендиректор ВДНГ Евгений Мушкин.

Он отметил, что по результатам встречи с руководством Главного управления ГСЧС решили восстановить мозаичное панно в его первоначальном виде.

Для этого частично используют сохранившиеся элементы оригинального панно.

Кроме того, планируют создать публичный реестр пока неучтенных ценностей ВДНГ.

Это позволит искусствоведам, архитекторам и другим неравнодушным людям с активной общественной позицией и соответствующей экспертностью удобным для всех способом наконец-то зафиксировать ценные неучтенные объекты культурного наследия ВДНГ.

После этого команда ВДНГ планирует обратиться в органы государственной власти с заявлением о регистрации таких достопримечательностей в госреестре.

Напомним, что 27 июня стало известно, что в одном из павильонов ВДНГ уничтожили мозаику, которая воспевала героизм пожарных.

Опубликовано: 29 июня 2023
ВДНГ мозаїка
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