Где смотреть кино под открытым небом: 6 летних кинотеатров Киева и Киевской области

В Киеве этим летом заработало несколько площадок, где можно посмотреть кино под открытым небом. Рассказываем, что показывают в этом сезоне в столичном автокинотеатре, а также где просмотреть хиты украинского кинопроката «Памфир» и «Украденная принцесса: Руслан и Людмила».

На ВДНГ на локации "Поляна" проходят показы под открытым небом мультфильмов и фильмов для всей семьи. Посетители могут сесть на раскладные стулья со спинками или на кресла-мешки рядом со столиками. Здесь показывают такие хиты как "Звездная пыль", "Кто в доме папа", "Поймай меня, если захочешь".

Актуальное расписание можно посмотреть на странице в Instagram .

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1, локация "Поляна ВДНГ и Сад Гамаков"

Вход – свободный

Автокинотеатр "Кинодром" расположен на территории киностудии имени Довженко.

Здесь можно заказать попкорн, ход-доги, куриные крылышки и напитки. Каждый день проходит по одному сеансу после 21:00.

Адрес: ул. Александра Довженко, 4

Стоимость: 200 грн

Здесь можно встретить закат на склонах Протасового Яра, заказать еду и напитки и насладиться любимыми фильмами. Традиционно посетители могут проголосовать за фильм, который хотят посмотреть на этой неделе на странице в Instagram .

Адрес: ул. Протасов Яр, 23а (заезд с ул. Амосова, 10)

Вход – свободный , однако пребывание в заведении предполагает заказ блюд и напитков

В амфитеатре инновационного парка Unit.City в течение недели с 3 по 9 июля будут происходить показы украинского кино под открытым небом.

Показы стартуют в понедельник, 3 июля, фильмом «Мирный 21». В дальнейшем они будут проходить ежедневно в 18:00. Также в программу вошли ленты: «Украденная принцесса: Руслан и Людмила», «Истории украинского IТ», «Лучшие выходные», «Я работаю на кладбище», «Щедрик», «Памфир».

Адрес: UNIT.City, Амфитеатр, ул. Дорогожицкая, 3

Вход – свободный. Регистрация – здесь .

На "Арт-заводе Платформа" кинотеатр под открытым небом работает целый день во время серии мероприятий Picnic . Еду и напитки можно приобрести на фудкортах пространства. Анонсы со следующими мероприятиями можно отслеживать на странице арт-пространства в Instagram.



Адрес: ул. Якова Гнездовского, 1а

Стоимость: от 200 грн

Киевщина

В Ирпене с 23 июня запустили ежедневные кинопоказы под открытым небом в парке Центральный. У экрана будет расположен ящик, куда можно задонатить деньги на нужды ВСУ. На месте можно арендовать мягкие кресла. Программа показов – здесь .

Адрес: г. Ирпень, Центральный парк

Вход – свободный

Фото: Moroz Oleg, Unit City, прокат 100 колес