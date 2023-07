В PinchukArtCentre открылась выставка французского художника JR с фотокабинкой для посетителей

С 30 июня 2023 года по 7 января 2024 года в PinchukArtCentre будет представлен глобальный партисипативный проект французского художника JR "Photobooth Action".

Экспонироваться будет серия литографий, знакомящих с работами и глобальной художественной практикой художника. Избранные произведения сосредоточены на сотрудничестве художника с уязвимыми группами и крупномасштабных монументальных проектах.

Также будет открыта фотокабинка "Inside Out Photobooth: Inside Out Kyiv: We Are Here"! В ней можно сделать свое портретное фото, а затем поместить его на стены артцентра. Кроме создания портретов, посетители могут поделиться своими историями и опытом в кабинке с функцией записи для создания аудиопортрета украинцев в Украине, который увидит весь мир.

Эти записываемые свидетельства вместе с портретами и изображениями из проекта «We Are Here!» впоследствии станут доступны онлайн на вебсайте «Inside Out» .

В марте 2022 года, менее чем через месяц после полномасштабного вторжения россии в Украину, JR приехал во Львов, ища возможности для помощи и взаимодействия с украинцами.

Результатом его путешествия стала работа «Валерия» (2022) — изображение 5-летней украинской девочки из Кривого Рога, которая искала убежища в Польше. Изображение, трансформированное в акцию на главной площади Львова, стало обложкой журнала Time за март-апрель. Эта работа не только помогла привлечь внимание к оказавшейся под угрозой жизни в Украине, но и собрала средства в поддержку украинцев благодаря продажам двух NFT.



Фото:PinchukArtCentre