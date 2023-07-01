На «Хортице» нашли лодку, которой более 300 лет

На ранее затопленном участке берега Национального заповедника «Хортица» обнаружили уникальную находку – старинную лодку-моноксил, изготовленную из сплошного ствола древесины, вероятно дуба, длиной почти 7 метров.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По состоянию сохранности древесины можно предположить, что возраст лодки не менее 300 лет. Но более точная датировка станет возможна после проведения радиоуглеродного анализа. Сейчас лодка нуждается в срочных работах по консервации и в дальнейшем реставрации, чтобы стать музейным экспонатом. Специалисты Заповедника уже работают над этим.

Ранее мы писали, что в селе Покровском у Никополя на дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки старинной казацкой церкви XVIII века.

Фото: Александр Ткаченко