Предприниматели из Винницы превратили использованный Javelin в акустическую систему

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Валерия Гуржий
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Максим Гузий и Анастасия Чекалюк – супруги-предприниматели из Винницы, которые с помощью местных инженеров превращают использованные противотанковые ракетные комплексы Javelin в профессиональные акустические колонки BOOMTank Acoustic. Таким образом, они собирают донаты на армию и медицинские нужды.

Об этом пишет Liga.Tech.

Вес акустической системы BOOMTank – 46 кг. Технической частью разработки занималась винницкая команда Park Audio, которая более 25 лет создает музыкальное оборудование и сотрудничала с группой "Без ограничений", певицами Русланой и Ольгой Поляковой.

По мнению Максима, лучше использовать их колонку на открытых площадках, в офисах или барах. В общей сложности эта система легко удовлетворит потребности в качественном звучании на аудиторию до сотни посетителей.

К проекту присоединился певец Дмитрий Монатик, став его официальным послом и протестировал первый BOOMTank.

Просто купить такую колонку невозможно. Первую колонку можно было выиграть, приняв участие в сборе на реанимобиле, или мгновенно выкупить за 500 000 гривен. Случилось второе. Ее выкупил украинец – айтишник, живущий сейчас в США.

В будущем, если у предпринимателей будут еще контейнеры для производства, планируется запустить продажу этих акустических систем в основном на рынок западных стран. Вся прибыль также будет направлена на поддержку Сил обороны.

Ранее мы писали, что украинская дизайн-студия YOD Group изготовила лимитированную серию ламп из отстрелянных гильз систем ПВО. Серия называется Downed Drone.

Фото: ETIS.Help

Опубликовано: 01 июля 2023
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