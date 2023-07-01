Вблизи метро "Тараса Шевченко" открылась кофейня Neko Coffee

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Валерия Гуржий
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Кофейня Neko Coffee начала работать на улице Константиновской, возле станции метро «Тараса Шевченко».

Об этом пишет The Village Украина.

В заведении предлагают кофе и кофейные напитки, а также десерты – макароны, пирог киш и заварные пирожные. Кофе делают на зернах от Cafe Boutique. В меню есть два авторских безалкогольных коктейля: Forest с сиропом на основе киви и розмарина и вареньем из еловых шишек, а также Pink Fluid с розовым сиропом и лимонным соком.

Цены: эспрессо – 35 грн, допио – 45 грн, капучино – 60 грн, пуровер – 70 грн, фильтр – 50 грн.

Где: улица Константиновская, 63/12

График работы: 09:00-20:00 (будние), 10:00-20:00 (выходные)

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Ранее мы писали, что на улице Княжий Затон заработала кофейня и винный бар Hustle.

Опубликовано: 01 июля 2023
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