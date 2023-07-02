Под Киевом во время раскопок обнаружили останки восьми британских истребителей

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Валерия Гуржий
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Специалисты Национального музея авиации Украины при раскопках под Киевом обнаружили восемь британских истребителей Hawker Hurricane.

Об этом пишет BBC.

Великобритания отправила эти самолеты как часть пакета союзнической военной поддержки СССР по схеме ленд-лиза.

Эксперты говорят, что в Украине впервые нашли останки такого количества Hurricane, несмотря на то, что в СССР было отправлено более 3 тысяч британских истребителей во время Второй мировой войны.

Советский Союз должен был оплатить любую военную технику, переданную союзниками, которая осталась невредимой после войны. В то же время СССР намеренно повреждал и прятал ее. Так произошло и с 8 истребителями Hurricanе, говорят эксперты

Ранее мы писали, что в Чернигове обнаружили ров Предгородья древнего Чернигова. Его нашли во время земляных работ по реконструкции водопровода по улице Любецкой.

Фото: BBC

Опубликовано: 02 июля 2023
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