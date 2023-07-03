Украинский проект получил бронзового льва в Каннах

Украинский проект Wikitruth от "Українського свідка" получил бронзовый лев на международном фестивале Cannes Lions.

Целью проекта является рассказ о преступлениях россии в Украине, размещая фотографии разрушений в украинских городах в Википедии, ведь ее ежемесячно в россии посещают 10,9 миллиона уникальных пользователей.

По словам авторов, проект был замечен в россии. Российские боты начали удалять фотографии украинских городов, где есть разрушения. Тогда "Українському Свідку" пришлось мобилизовать мировое вики-сообщество, чтобы преодолеть это сопротивление.

Wikitruth получил награду в категории Sustainable Development Goals: peace, justice & strong institutions, рассчитанную на креативные инициативы, влияющие на мир и делающие его лучше.

Ранее мы писали, что польско-украинско-французский фильм In the Rearview (Откуда куда) получил главную награду на фестивале Sheffield DocFest 2023 в Великобритании.

Фото: Cannes Lions