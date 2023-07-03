Украинский проект получил бронзового льва в Каннах

91
Валерия Гуржий
share share

Украинский проект Wikitruth от "Українського свідка" получил бронзовый лев на международном фестивале Cannes Lions.

Целью проекта является рассказ о преступлениях россии в Украине, размещая фотографии разрушений в украинских городах в Википедии, ведь ее ежемесячно в россии посещают 10,9 миллиона уникальных пользователей.

По словам авторов, проект был замечен в россии. Российские боты начали удалять фотографии украинских городов, где есть разрушения. Тогда "Українському Свідку" пришлось мобилизовать мировое вики-сообщество, чтобы преодолеть это сопротивление.

Wikitruth получил награду в категории Sustainable Development Goals: peace, justice & strong institutions, рассчитанную на креативные инициативы, влияющие на мир и делающие его лучше.

Ранее мы писали, что польско-украинско-французский фильм In the Rearview (Откуда куда) получил главную награду на фестивале Sheffield DocFest 2023 в Великобритании.

Фото: Cannes Lions

Опубликовано: 03 июля 2023
share share
Лучшее украинское кино: объявили номинантов на премию "Золота дзиґа" Лучшее украинское кино: объявили номинантов на премию "Золота дзиґа" В Одессе, несмотря на охранный статус, сносят старинный особняк Гавсевича. В Одессе, несмотря на охранный статус, сносят старинный особняк Гавсевича. Киевские активисты начали восстанавливать дачу-памятку в Пуще-Водице Киевские активисты начали восстанавливать дачу-памятку в Пуще-Водице На Виноградаре открылось кафе Brewsell На Виноградаре открылось кафе Brewsell На Саксаганского открыли лаунж-бар Slava U с кальяном и музыкальными вечерами На Саксаганского открыли лаунж-бар Slava U с кальяном и музыкальными вечерами Кофе, коктейли и приставка: на Соломенке открыли кофейню-бар «Избранные произведения» Кофе, коктейли и приставка: на Соломенке открыли кофейню-бар «Избранные произведения» На фасад Дворца культуры КПИ начали возвращать аутентичный облицовочный камень На фасад Дворца культуры КПИ начали возвращать аутентичный облицовочный камень В Испании появился мурал «Мир в наших руках», посвященный Украине: фото В Испании появился мурал «Мир в наших руках», посвященный Украине: фото
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.