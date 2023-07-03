На Виноградаре открылось кафе Brewsell

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Валерия Гуржий
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В ЖК «Кристер Град» на Виноградаре открылось кафе Brewsell.

В заведении подают матчу, молочные коктейли, чай и кофе на обычном, растительном и безлактозном молоке. Также в кафе можно отведать кексы, печенье и круассаны.

Цены: латте – от 55 грн, фильтр-кофе – от 45 грн, лимоний кекс – 75 грн, лимонад манго-маракуя – от 59 грн, ванильный молочный коктейль – от 59 грн.

График работы: 08:00-21:00

Где: ЖК Кристер Град, улица Сергея Данченко, 3.

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Ранее мы писали, что в ЖК Варшавский Плюс открылось кафе-бар «Мусанг».

Опубликовано: 03 июля 2023
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