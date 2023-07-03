Лучшее украинское кино: объявили номинантов на премию "Золота дзиґа"

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Валерия Гуржий
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Члены Украинской киноакадемии опубликовали список номинантов на Седьмую Национальную кинопремию "Золота дзиґа".

Об этом сообщили в Украинской киноакадемии.

В список вошло 58 фильмов: 14 полнометражных игровых, 14 полнометражных документальных, 16 короткометражных игровых, 7 короткометражных документальных, 4 анимационных фильма и 3 сериала.

Самый лучший фильм:

  • "Бачення метелика" Максима Наконечного
  • "Відблиск" Валентина Васяновича
  • "Клондайк" Марины Эр Горбач
  • "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича
  • "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука

Лучшая мужская роль:

  • Роман Луцкий ("Відблиск")

  • Амиль и Рамиль Насировы ("Люксембург, Люксембург")

  • Сергей Шадрин ("Клондайк")
  • Александр Яцентюк ("Памфир")

Лучшая женская роль:

  • Рита Бурковская ("Бачення метелика")
  • Соломия Кириллова ("Памфир")
  • Оксана Черкашина (Клондайк)

С полным списком номинантов можно ознакомиться по ссылке .

Имена победителей VII Кинопремии будут объявлены в июле 2023 года.

Ранее мы писали, что фильм «Люксембург, Люксембург» получил награды на двух международных кинофестивалях.

Опубликовано: 03 июля 2023
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