Лучшее украинское кино: объявили номинантов на премию "Золота дзиґа"

Члены Украинской киноакадемии опубликовали список номинантов на Седьмую Национальную кинопремию "Золота дзиґа".
Об этом сообщили в Украинской киноакадемии.
В список вошло 58 фильмов: 14 полнометражных игровых, 14 полнометражных документальных, 16 короткометражных игровых, 7 короткометражных документальных, 4 анимационных фильма и 3 сериала.
Роман Луцкий ("Відблиск")
Амиль и Рамиль Насировы ("Люксембург, Люксембург")
С полным списком номинантов можно ознакомиться по ссылке .
Имена победителей VII Кинопремии будут объявлены в июле 2023 года.
Ранее мы писали, что фильм «Люксембург, Люксембург» получил награды на двух международных кинофестивалях.