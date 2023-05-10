"Люксембург, Люксембург" победил на двух международных кинофестивалях

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Мария Иващук
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Фильм "Люксембург, Люксембург" получил награды на двух международных кинофестивалях, сообщает Госкино.

Антонио Лукич получил приз за лучшую режиссуру на Международном фестивале в Монте-Карло, проходившем 24-29 апреля.

Кроме того, фильм «Люксембург, Люксембург» победил на конкурсе недели международного игрового кино PriGlobal, который проходил 24-28 апреля под эгидой Приштинского международного кинофестиваля. На фестивале фильм Лукича признали «Лучшим фильмом».

Картина рассказывает историю о братьях-близнецах, которые узнают, что их давно пропавший отец заболел. Они отправляются в Люксембург, чтобы увидеть его в последний раз. Будет ли человек, которого они там встретят, таким же плохим папой, каким они его помнят?

Ранее Госкино сообщало, что "Люксембург, Люксембург" вошел в десятку самых кассовых фильмов украинского проката. Кассовые сборы фильма "Люксембург, Люксембург" пересекли отметку в 25 миллионов гривен.

Опубликовано: 10 мая 2023
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