"Люксембург, Люксембург" победил на двух международных кинофестивалях

Фильм "Люксембург, Люксембург" получил награды на двух международных кинофестивалях, сообщает Госкино.

Антонио Лукич получил приз за лучшую режиссуру на Международном фестивале в Монте-Карло, проходившем 24-29 апреля.

Кроме того, фильм «Люксембург, Люксембург» победил на конкурсе недели международного игрового кино PriGlobal, который проходил 24-28 апреля под эгидой Приштинского международного кинофестиваля. На фестивале фильм Лукича признали «Лучшим фильмом».

Картина рассказывает историю о братьях-близнецах, которые узнают, что их давно пропавший отец заболел. Они отправляются в Люксембург, чтобы увидеть его в последний раз. Будет ли человек, которого они там встретят, таким же плохим папой, каким они его помнят?