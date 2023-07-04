Где поплавать в бассейне под открытым небом: 17 мест в Киеве и вблизи города

Этим летом в Киеве отменили пляжный сезон . Однако бассейны под открытым небом и пляжные комплексы в городе и Киевской области могут спасти от жары. Рассказываем, где насладиться летним теплом и поплавать в бассейне.

Киев

Osocor Residence

Osocor Pool Scene имеет трехуровневый каскадный бассейн, тропический душ, гидромассажную зону, детский бассейн, комфортные бунгало, дуплексы и шезлонги. 37 метров кристально чистой прохлады в жаркий день. Всегда в наличии – прохладительные напитки со льдом и музыкальное сопровождение от диджеев. Помимо этого – песчаный пляж, хрустальное озеро, пальмовая аллея, разнообразные виды спорта для взрослых и детей.

Цены: Шезлонг у бассейна (один человек) – будни – 700 грн, выходные – 1000 грн; кровать у бассейна (на двоих) – будни – 1500 грн, выходные – 2000 грн; бунгало у бассейна (на двоих) – будни – 2000 грн, выходные – 2200 грн; двухэтажный дуплекс у бассейна (рассчитан на 10 гостей) – будни – 5000 грн, выходные – 8000 грн.

Адрес: ул. Виноградная, 2

Время работы : Ежедневно с 9:00 до 20:00

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Sky Family Park

Бассейн – одна из главных локаций большого парка, работающая в формате городского отдыха. Владельцы обещают теплую и кристально чистую воду в огромном бассейне под открытым небом размером 50x30 м. Бассейн делится на две части – мелкую и глубокую (минимальная глубина бассейна – 40 см, максимальная – 200 см). В случае воздушной тревоги в ТРЦ Sky Mall есть укрытие.

Цены: вход на территорию бассейна – в будни – 300 грн, выходные – 400 грн. Шезлонг или пуф отдельно – 200 грн. Детям до 10 лет включительно бесплатно.

Адрес: Киев, проспект Романа Шухевича, 2-т

Время работы: Ежедневно 10:00 – 20:00

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Пирс 39

Зона отдыха в формате «городской пляж» с бассейнами под открытым небом и баром. Для маленьких гостей – отдельный бассейн с аквагоркой. В будние дни с 8 по 11 бассейн работает в спортивном режиме. От заведения – гарантия безопасности воды (многоуровневый фильтр), подогрев воды до комфортной для купания температуры (до 27 градусов), система анализа и обработки воды.

Основной бассейн – 25 метров, детский бассейн с аквагоркой – 13 метров.

На территории ВДНГ есть укрытие.

Цены: Понедельник – пятница – дети (до 120 см) – 1 час – 60 грн, взрослые – 1 час – 120 грн; Выходные и праздники – дети (до 120 см) – 1 час – 90 грн, взрослые – 1 час – 180 грн. Аренда полотенца – 50 грн, аренда шатра – 600 грн

Адрес : Киев, проспект Глушкова, 1, ВДНГ

Время работы: Пн-Птн – 8:00 – 19:00, выходные и праздники – 9:00 – 19:00

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Sungrilla

Пляжный клуб находится у Рыболовного моста. В Sungrilla есть два бассейна (большой и поменьше – семейный) с видом на Днепр и ресторан.

Укрытие находится рядом на территории элеватора.

Цены: шезлонг – 400-500 грн (будни, выходные), кровать – 900 –1200 грн, бунгало – 1500-2000 грн

Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, 10

Время работы: Пн-Чт 10:00-20:00, Пт-Вс 10:00-22:00

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Sandali

Это комплекс отдыха на Трухановом острове на берегу Днепра. Глубина бассейна от 60 см до 3 м. Работает пляжный бар, в меню алкогольные и безалкогольные напитки. Кухня не работает, так что перекусы можно брать с собой. Для детей есть детская площадка и батут. Если захочется активности, можно поиграть в пляжный волейбол и бадминтон.

Рядом нет укрытий, посетители в случае воздушной тревоги могут покинуть территорию комплекса по собственному желанию.

Цены: стоимость посещения бассейна и шезлонг – 300 грн. на весь день. Детям до 7 лет – бесплатно

Адрес: Труханов остров, Парковая дорога, 3

Время работы : Бассейн работает с 10:00 до 20:00, сам комплекс до 22:00

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Днепровская Ривьера

На территории пляжного комплекса на Жуковом острове есть удобные лежаки, уединенные бунгало и ресторан. Глубина бассейна – 1,4 метра. Есть детская площадка.

Укрытий рядом нет, в случае воздушной тревоги посетители могут покинуть территорию по собственному желанию.

Цены : шезлонг – 400-500 грн (будни, выходные), кровать – 1000-1200 грн, бунгало – 1500-2000 грн, полотенце – 100 грн

Адрес: Жуков остров, ул. Февральская, 58К

Время работы: Пн-Птн 10:00-21:00, Сб-Вс 09:00-21:00

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«Яхта»

Это семейный комплекс отдыха на Оболони. У него два бассейна – для детей и взрослых. Также для детей есть аттракционы, динопарк, работают аниматоры. На территории отеля есть ресторан и бар.

Цены: шезлонг – 400-500 грн, кровать – 600 грн, бунгало – 1500 за двоих

Адрес: ул. Богатырская 26а

Время работы : 08:00-20:00

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Fifty Beach Club

Пляжный комплекс на берегу Днепра в Гидропарке. Здесь можно отдохнуть под музыку диджеев и заказать холодные напитки в баре.

На территории нет укрытия.

Цены: шезлонг на песке – 200-400 грн, шезлонг у бассейна – 350-600 грн (будние, выходные)

Адрес: Броварской проспект, 5-м, Гидропарк

Время работы : ежедневно 10:00 – 20:00

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Киевщина

Glibivka Family park

Дачная гостиница "Глебовка" расположена среди соснового леса на берегу Киевского моря, в 35 км от Киева. Здесь можно арендовать домики, номера, таунхаусы или отдельно отдохнуть у бассейна. В период с 15 мая по 30 сентября действуют 3 открытых летних бассейна для взрослых и отдельный летний бассейн для детей с водной горкой. Температура воды в детском бассейне – 31 градус, во взрослом – 26 градусов.

На территории работает ресторан. Укрытий нет, в случае воздушной тревоги гости могут спуститься в подвальное помещение.

Цены: 800 гривен в день для взрослого; 400 гривен для ребенка до 12 лет (для гостей отеля бассейны – бесплатно)

Адрес: Вышгородский район, с. Глебовка, урочище Зеленый Бор, 9

Время работы : с 9:00 до 19:00

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Shelest

Зона отдыха Shelest находится на берегу Киевского моря. На территории работают два больших и один бассейн для детей, которые можно посетить отдельно от проживания. "Единственная музыка – звуки природы вокруг", – утверждают в комплексе. Также в Shelest можно записаться на массаж и SPA-процедуры.

На территории комплекса есть укрытие.

Цены: Пн-Чтв – 800 грн/день (в стоимость входят шезлонг и полотенце), Птн-Вс – 1300 грн/день, детям от 6 лет – 50% стоимости, детям до 6 лет – бесплатно

Адрес: Вышгородский район, дамба Киевского водохранилища, в направлении с. Лебедевка

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Sosnovel

Загородный комплекс расположен в сосновом лесу возле Десны. От Киева до Sosnovel ехать 30 км.

На территории есть бассейн для взрослых длиной 30 метров и глубиной 1,5 метра, а также детский водоем глубиной 60 см. На месте можно воспользоваться лежаками, зонтиками и мини-столиками. Прохладительные напитки можно заказать в баре в деревянной беседке. Во время воздушной тревоги можно пройти в подвальное помещение, которое используется как конференц-зал.

Цены: стоимость абонемента Pool And Spa (открытый и закрытый бассейны, хаммам, сауна, соляная комната) в день – Пн-Чт 790 грн, Пт-Вс 1000 грн. Детям до 5 лет – бесплатно

Адрес: Киевская 100, село Воропаев, Вышгородский район

Время работы: 09:00–21:00

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Wish Aqua&Spa Resort

Спа-коплекс расположен на территории закрытого коттеджного городка «Вишневый городок» в 20 минутах от Киева. Чтобы отдохнуть у воды, нужно заказать визит на день. Он включает в себя 5 бассейнов, отдых в джакузи с морской водой, посещение спа-зоны с саунами и фитнес-зал. Летние бассейны имеют подогрев. На территории есть укрытие.

Услугу не нужно заранее бронировать, только сообщить номер машины за 15 минут до приезда. Номера рецепции: (044) 58 58 777, +380 (67) 446 94 40.

Цены: Пн-Птн – 1500 грн (полотенце и шезлонг входят в стоимость), Сб-Вс – 2000 грн

Адрес: ул. Набережная 29, село Вишенки

Время работы : с 9:00 до 21:00

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Sobi Club



Клуб отдыха расположен в сосновом бору на берегу Днепра вблизи Хотяновки.

На территории летом работают бассейны с подогревом: 18-метровый, 25-метровый вместе с детским бассейном и 50-метровый бассейн.

В комплексе есть также премиум-зона только для людей старше 15 лет. Там предлагается бассейн с гидромассажем и pool-bar с гидромассажными сиденьями.

Цены: от 700 грн за взрослого и от 500 грн за ребенка (в оплату входит шезлонг, матрас, полотенце)

Адрес: Вышгородский район, в 1 километре от Киевской ГЭС в сторону с. Хотяновка

Время работы : 09:00–20:00

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Queen Country Club

Queen Country Club расположен посреди соснового леса в поселке Козин.

На территории комплекса есть 26-метровый черный бассейн с подогревом, детский бассейн, pool-бар, шезлонги с зонтиками, бунгало и кровати, работает ресторан. В бассейне есть частичный подогрев, говорят в комплексе.

Цены: бассейн и шезлонг Пн-Пт – 700 грн, Сб-Вс – 900 грн, бунгало Пн-Пт – 2200 грн, Сб-Вс – 2400 грн

Адрес: Обуховское шоссе 55, село Козин

Время работы: 10:00 – 22:00

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Shambala Wellness Club

Место свободно от алкоголя и шумных компаний. В комплекс можно с детьми от 10 лет.

Для отдыха у бассейна необходимо приобрести гостевой визит. В стоимость пакета Welcome Pool&Spa входят: пользование открытым бассейном (шезлонг, зонтик, полотенце), lounge-зона с пуфами, доступ к внутреннему бассейну с гидромассажем и противотоком, циркулярный душ, хаммам и финская сауна, соляная комната и тренажерный зал. У бассейна расположен летний бар. В комплексе работает ресторан аюрведической кухни.



Цены: Пн-Чт – 1000 грн, Птн-Вс – 1500 грн

Адрес: Киевская область, Броварской район, с. Рожны, ул. Свободы, 67

Время работы: 09:30 – 20:00

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Equides Club

Загородный парково-гостиничный комплекс имеет два бассейна под открытым небом, зоны с лежаками для отдыха и pool-бар. В стоимость гостевого посещения входят место с шезлонгом и полотенцем.

Также на территории комплекса работает конный и гольф клубы.



Цены: посещение бассейна Пн-Чтв – 900 грн, Птн-Вс – 1300 грн. В стоимость включен шезлонг и полотенце

Адрес: ул. Чапаева 36, село Лесники, Новообуховская трасса

Время работы : 9:00-21:00

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Koncha Zaspa Park

До гостинично-ресторанного комплекса можно доехать в 20 мин от центра Киева.

На территории находится большой бассейн площадью 340 м² и глубиной 1,4 м. Рядом с бассейном – бар, лежаки и кровати.

Одновременно на территории бассейна может находиться 300 человек. На всей территории 25 беседок, рассчитанных на разное количество людей, также есть детская площадка и фотозоны. В спа-центре предлагается гидромассажная ванна и сауны.

Цены: шезлонг Пн-Чтв – 400 грн, Птн-Вс – 500 грн, двухместная кровать Пн-Чтв – 800 грн, Птн-Вс – 1200 грн

Адрес: Столичное шоссе 275, Центральный парк Конча-Заспы

Время работы: Пн-Птн 11:00-21:00, Сб-Вс 10:00-22:00

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