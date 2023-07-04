Где поплавать в бассейне под открытым небом: 17 мест в Киеве и вблизи города

107
Мария Иващук
share share

Этим летом в Киеве отменили пляжный сезон. Однако бассейны под открытым небом и пляжные комплексы в городе и Киевской области могут спасти от жары. Рассказываем, где насладиться летним теплом и поплавать в бассейне.

Киев

Osocor Residence

Osocor Pool Scene имеет трехуровневый каскадный бассейн, тропический душ, гидромассажную зону, детский бассейн, комфортные бунгало, дуплексы и шезлонги. 37 метров кристально чистой прохлады в жаркий день. Всегда в наличии – прохладительные напитки со льдом и музыкальное сопровождение от диджеев. Помимо этого – песчаный пляж, хрустальное озеро, пальмовая аллея, разнообразные виды спорта для взрослых и детей.

Цены: Шезлонг у бассейна (один человек) – будни – 700 грн, выходные – 1000 грн; кровать у бассейна (на двоих) – будни – 1500 грн, выходные – 2000 грн; бунгало у бассейна (на двоих) – будни – 2000 грн, выходные – 2200 грн; двухэтажный дуплекс у бассейна (рассчитан на 10 гостей) – будни – 5000 грн, выходные – 8000 грн.
Адрес: ул. Виноградная, 2
Время работы : Ежедневно с 9:00 до 20:00
Instagram

Sky Family Park

Бассейн – одна из главных локаций большого парка, работающая в формате городского отдыха. Владельцы обещают теплую и кристально чистую воду в огромном бассейне под открытым небом размером 50x30 м. Бассейн делится на две части – мелкую и глубокую (минимальная глубина бассейна – 40 см, максимальная – 200 см). В случае воздушной тревоги в ТРЦ Sky Mall есть укрытие.

Цены: вход на территорию бассейна – в будни – 300 грн, выходные – 400 грн. Шезлонг или пуф отдельно – 200 грн. Детям до 10 лет включительно бесплатно.
Адрес: Киев, проспект Романа Шухевича, 2-т
Время работы: Ежедневно 10:00 – 20:00
Instagram

Пирс 39

Зона отдыха в формате «городской пляж» с бассейнами под открытым небом и баром. Для маленьких гостей – отдельный бассейн с аквагоркой. В будние дни с 8 по 11 бассейн работает в спортивном режиме. От заведения – гарантия безопасности воды (многоуровневый фильтр), подогрев воды до комфортной для купания температуры (до 27 градусов), система анализа и обработки воды.

Основной бассейн – 25 метров, детский бассейн с аквагоркой – 13 метров.

На территории ВДНГ есть укрытие.

Цены: Понедельник – пятница – дети (до 120 см) – 1 час – 60 грн, взрослые – 1 час – 120 грн; Выходные и праздники – дети (до 120 см) – 1 час – 90 грн, взрослые – 1 час – 180 грн. Аренда полотенца – 50 грн, аренда шатра – 600 грн
Адрес : Киев, проспект Глушкова, 1, ВДНГ
Время работы: Пн-Птн – 8:00 – 19:00, выходные и праздники – 9:00 – 19:00
Instagram

Sungrilla

Пляжный клуб находится у Рыболовного моста. В Sungrilla есть два бассейна (большой и поменьше – семейный) с видом на Днепр и ресторан.

Укрытие находится рядом на территории элеватора.

Цены: шезлонг – 400-500 грн (будни, выходные), кровать – 900 –1200 грн, бунгало – 1500-2000 грн
Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, 10
Время работы: Пн-Чт 10:00-20:00, Пт-Вс 10:00-22:00
Instagram

Sandali

Это комплекс отдыха на Трухановом острове на берегу Днепра. Глубина бассейна от 60 см до 3 м. Работает пляжный бар, в меню алкогольные и безалкогольные напитки. Кухня не работает, так что перекусы можно брать с собой. Для детей есть детская площадка и батут. Если захочется активности, можно поиграть в пляжный волейбол и бадминтон.

Рядом нет укрытий, посетители в случае воздушной тревоги могут покинуть территорию комплекса по собственному желанию.

Цены: стоимость посещения бассейна и шезлонг – 300 грн. на весь день. Детям до 7 лет – бесплатно
Адрес: Труханов остров, Парковая дорога, 3
Время работы : Бассейн работает с 10:00 до 20:00, сам комплекс до 22:00
Instagram

Днепровская Ривьера

На территории пляжного комплекса на Жуковом острове есть удобные лежаки, уединенные бунгало и ресторан. Глубина бассейна – 1,4 метра. Есть детская площадка.

Укрытий рядом нет, в случае воздушной тревоги посетители могут покинуть территорию по собственному желанию.

Цены : шезлонг – 400-500 грн (будни, выходные), кровать – 1000-1200 грн, бунгало – 1500-2000 грн, полотенце – 100 грн
Адрес: Жуков остров, ул. Февральская, 58К
Время работы: Пн-Птн 10:00-21:00, Сб-Вс 09:00-21:00
Instagram

«Яхта»

Это семейный комплекс отдыха на Оболони. У него два бассейна – для детей и взрослых. Также для детей есть аттракционы, динопарк, работают аниматоры. На территории отеля есть ресторан и бар.

Цены: шезлонг – 400-500 грн, кровать – 600 грн, бунгало – 1500 за двоих
Адрес: ул. Богатырская 26а
Время работы : 08:00-20:00
Instagram

Fifty Beach Club

Пляжный комплекс на берегу Днепра в Гидропарке. Здесь можно отдохнуть под музыку диджеев и заказать холодные напитки в баре.

На территории нет укрытия.

Цены: шезлонг на песке – 200-400 грн, шезлонг у бассейна – 350-600 грн (будние, выходные)
Адрес: Броварской проспект, 5-м, Гидропарк
Время работы : ежедневно 10:00 – 20:00
Instagram

Киевщина

Glibivka Family park

Дачная гостиница "Глебовка" расположена среди соснового леса на берегу Киевского моря, в 35 км от Киева. Здесь можно арендовать домики, номера, таунхаусы или отдельно отдохнуть у бассейна. В период с 15 мая по 30 сентября действуют 3 открытых летних бассейна для взрослых и отдельный летний бассейн для детей с водной горкой. Температура воды в детском бассейне – 31 градус, во взрослом – 26 градусов.

На территории работает ресторан. Укрытий нет, в случае воздушной тревоги гости могут спуститься в подвальное помещение.

Цены: 800 гривен в день для взрослого; 400 гривен для ребенка до 12 лет (для гостей отеля бассейны – бесплатно)
Адрес: Вышгородский район, с. Глебовка, урочище Зеленый Бор, 9
Время работы : с 9:00 до 19:00
Instagram

Shelest

Зона отдыха Shelest находится на берегу Киевского моря. На территории работают два больших и один бассейн для детей, которые можно посетить отдельно от проживания. "Единственная музыка – звуки природы вокруг", – утверждают в комплексе. Также в Shelest можно записаться на массаж и SPA-процедуры.

На территории комплекса есть укрытие.

Цены: Пн-Чтв – 800 грн/день (в стоимость входят шезлонг и полотенце), Птн-Вс – 1300 грн/день, детям от 6 лет – 50% стоимости, детям до 6 лет – бесплатно
Адрес: Вышгородский район, дамба Киевского водохранилища, в направлении с. Лебедевка
Instagram

Sosnovel

Загородный комплекс расположен в сосновом лесу возле Десны. От Киева до Sosnovel ехать 30 км.

На территории есть бассейн для взрослых длиной 30 метров и глубиной 1,5 метра, а также детский водоем глубиной 60 см. На месте можно воспользоваться лежаками, зонтиками и мини-столиками. Прохладительные напитки можно заказать в баре в деревянной беседке. Во время воздушной тревоги можно пройти в подвальное помещение, которое используется как конференц-зал.

Цены: стоимость абонемента Pool And Spa (открытый и закрытый бассейны, хаммам, сауна, соляная комната) в день – Пн-Чт 790 грн, Пт-Вс 1000 грн. Детям до 5 лет – бесплатно
Адрес: Киевская 100, село Воропаев, Вышгородский район
Время работы: 09:00–21:00
Instagram

Wish Aqua&Spa Resort

Спа-коплекс расположен на территории закрытого коттеджного городка «Вишневый городок» в 20 минутах от Киева. Чтобы отдохнуть у воды, нужно заказать визит на день. Он включает в себя 5 бассейнов, отдых в джакузи с морской водой, посещение спа-зоны с саунами и фитнес-зал. Летние бассейны имеют подогрев. На территории есть укрытие.

Услугу не нужно заранее бронировать, только сообщить номер машины за 15 минут до приезда. Номера рецепции: (044) 58 58 777, +380 (67) 446 94 40.

Цены: Пн-Птн – 1500 грн (полотенце и шезлонг входят в стоимость), Сб-Вс – 2000 грн
Адрес: ул. Набережная 29, село Вишенки
Время работы : с 9:00 до 21:00
Instagram

Sobi Club


Клуб отдыха расположен в сосновом бору на берегу Днепра вблизи Хотяновки.

На территории летом работают бассейны с подогревом: 18-метровый, 25-метровый вместе с детским бассейном и 50-метровый бассейн.

В комплексе есть также премиум-зона только для людей старше 15 лет. Там предлагается бассейн с гидромассажем и pool-bar с гидромассажными сиденьями.

Цены: от 700 грн за взрослого и от 500 грн за ребенка (в оплату входит шезлонг, матрас, полотенце)
Адрес: Вышгородский район, в 1 километре от Киевской ГЭС в сторону с. Хотяновка
Время работы : 09:00–20:00
Instagram

Queen Country Club

Queen Country Club расположен посреди соснового леса в поселке Козин.

На территории комплекса есть 26-метровый черный бассейн с подогревом, детский бассейн, pool-бар, шезлонги с зонтиками, бунгало и кровати, работает ресторан. В бассейне есть частичный подогрев, говорят в комплексе.

Цены: бассейн и шезлонг Пн-Пт – 700 грн, Сб-Вс – 900 грн, бунгало Пн-Пт – 2200 грн, Сб-Вс – 2400 грн
Адрес: Обуховское шоссе 55, село Козин
Время работы: 10:00 – 22:00
Instagram

Shambala Wellness Club

Место свободно от алкоголя и шумных компаний. В комплекс можно с детьми от 10 лет.

Для отдыха у бассейна необходимо приобрести гостевой визит. В стоимость пакета Welcome Pool&Spa входят: пользование открытым бассейном (шезлонг, зонтик, полотенце), lounge-зона с пуфами, доступ к внутреннему бассейну с гидромассажем и противотоком, циркулярный душ, хаммам и финская сауна, соляная комната и тренажерный зал. У бассейна расположен летний бар. В комплексе работает ресторан аюрведической кухни.

Цены: Пн-Чт – 1000 грн, Птн-Вс – 1500 грн
Адрес: Киевская область, Броварской район, с. Рожны, ул. Свободы, 67
Время работы: 09:30 – 20:00
Instagram

Equides Club

Загородный парково-гостиничный комплекс имеет два бассейна под открытым небом, зоны с лежаками для отдыха и pool-бар. В стоимость гостевого посещения входят место с шезлонгом и полотенцем.

Также на территории комплекса работает конный и гольф клубы.

Цены: посещение бассейна Пн-Чтв – 900 грн, Птн-Вс – 1300 грн. В стоимость включен шезлонг и полотенце
Адрес: ул. Чапаева 36, село Лесники, Новообуховская трасса
Время работы : 9:00-21:00
Instagram

Koncha Zaspa Park

До гостинично-ресторанного комплекса можно доехать в 20 мин от центра Киева.

На территории находится большой бассейн площадью 340 м² и глубиной 1,4 м. Рядом с бассейном – бар, лежаки и кровати.

Одновременно на территории бассейна может находиться 300 человек. На всей территории 25 беседок, рассчитанных на разное количество людей, также есть детская площадка и фотозоны. В спа-центре предлагается гидромассажная ванна и сауны.

Цены: шезлонг Пн-Чтв – 400 грн, Птн-Вс – 500 грн, двухместная кровать Пн-Чтв – 800 грн, Птн-Вс – 1200 грн
Адрес: Столичное шоссе 275, Центральный парк Конча-Заспы
Время работы: Пн-Птн 11:00-21:00, Сб-Вс 10:00-22:00
Instagram

Фото: Ксениа Vykaliuk/google maps

Опубликовано: 04 июля 2023
share share
Украинский бренд часов ZAVOD собрал на Kickstarter почти $50 000 Украинский бренд часов ZAVOD собрал на Kickstarter почти $50 000 7 брендов крафтового пива Киевщины — советует Марко Черветти 7 брендов крафтового пива Киевщины — советует Марко Черветти В Киеве повторно ищут новые названия для шести улиц В Киеве повторно ищут новые названия для шести улиц Возле станции метро «Шулявская» сносят 12-летние МАФы Возле станции метро «Шулявская» сносят 12-летние МАФы Во Львове для улучшения безопасности движения демонтируют ограждения на 10 участках улиц Во Львове для улучшения безопасности движения демонтируют ограждения на 10 участках улиц Животный конструирует бесшумные электробайки для ВСУ Животный конструирует бесшумные электробайки для ВСУ 11 украинских ВУЗов вошли в мировой рейтинг университетов 11 украинских ВУЗов вошли в мировой рейтинг университетов Писанки, кобзарство и вышивка белым по белому: Украина внесла в список наследия ЮНЕСКО три элемента Писанки, кобзарство и вышивка белым по белому: Украина внесла в список наследия ЮНЕСКО три элемента
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.