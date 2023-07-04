11 украинских ВУЗов вошли в мировой рейтинг университетов

11 украинских университетов вошли в QS World University Rankings 2024 года.

Об этом сообщили в МОН.

Рейтинг оценивает репутацию университетов, цитируемость научных публикаций, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение к студентам на рынке труда и количество иностранных преподавателей и студентов.

В первую 1500 рейтинг вошли следующие украинские заведения высшего образования:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (лучшие 681-690 рейтинга);

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (лучшие 691-700 рейтинга);

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (лучшие 731-740 рейтинга);

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (лучшие 901-950 рейтинга);

НУ «Львовская политехника» (лучшие 951-1000 рейтинга);

Сумской государственный университет (лучшие 951-1000 рейтинга);

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА) (лучшие 1001-1200 рейтинга);

Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова (лучшие 1001-1200 рейтинга);

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (лучшие 1201-1400 рейтинга);

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (лучшие 1201-1400 рейтинга);

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (лучшие 1201-1400 рейтинга);

QS World University Rankings – один из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов. В нынешнем топе представлены 1500 заведений в 104 городах. Чтобы их отобрать, проанализировали 17,5 млн. научных работ, опросили более 240 тыс. преподавателей и работодателей.

Ранее мы писали, что пять украинских городов вошли в 100 самых опасных в Европе по уровню преступности.

Фото: Ярослав Храмов