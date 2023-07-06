"Укрзализныця" вернула военизированную охрану в поезда

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Мария Иващук
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"Укрзализныця" постепенно возобновляет сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов. Об этом сообщает перевозчик.

На рейсах вагоны будут патрулировать двое работников военизированной охраны.

Они имеют спецформу, знаки различия и помогают поездным бригадам разрешить сложные конфликтные ситуации; будут реагировать на сообщения о курении и распитии алкогольных напитков в поездах.

В настоящее время военизированная охрана работает в поездах №81 Киев – Ужгород, №41 Днепр – Трускавец и № 712 Киев – Краматорск.

Законодательно также урегулировано право работников ведомственной военизированной охраны АО «Укрзализныця» задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы, проводить личный досмотр и осмотр вещей, рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.

Напомним, что "Укрзализныця" начала тестировать женские купе.

Фото: "Укрзализныця"

Опубликовано: 06 июля 2023
Укрзалізниця
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