Из-за российской ракетной атаки на Львов пострадало Kredens Cafe

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Ирина Маймур
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Из-за ракетной атаки россиян во Львов в ночь на 6 июля пострадало одно из заведений сети Kredens Сafe.

Об этом сообщил руководитель сети Арсен Шлапак.

Повреждения получило заведение на улице Стрыйской. Пока кофейня не работает.

Однако впоследствии заведение возобновит работу, сообщили в Kredens изданию The Village Украина.

«Мы бы открыли заведение хоть сегодня, потому что русская нас не сломает. Но единственная проблема – с безопасностью дома. Все должны проверить», — прокомментировал руководитель Kredens Арсен Шлапак.

Напомним, что в ночь на 6 июля рф совершила наибольшую атаку на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения. Четыре человека погибли, тридцать семь — ранены.

Фото: Арсен Шлапак

Опубликовано: 06 июля 2023
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