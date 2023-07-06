Минобороны показало новую летнюю военную форму для женщин

Минобороны Украины представило обновленную летнюю военную форму одежды для женщин.
Речь идет о костюме летней полевой одежды для женщин-военных и женском белье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Именно этот костюм имел наибольшее количество положительных отзывов после проведенных испытаний в одной из воинских частей ВСУ.
Создавая форму, учитывали антропометрические данные женщин, в частности, строение плеч, грудной клетки, талии и бедер, а также замечания и предложения украинских военнослужащих. Благодаря этому костюм стал более подстроен под женское телосложение.
Новая форма имеет:
Также представили универсальное белье: с высокой посадкой, хлопком и эластаном в составе. Она хорошо тянется и держит форму.
Форму создали украинские производители – ООО «МИК», ЧП «Аллен Бизнес» и ПАО «Трикотажная фабрика «Роза».
Фото: Минобороны