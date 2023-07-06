Минобороны показало новую летнюю военную форму для женщин

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Ирина Маймур
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Минобороны Украины представило обновленную летнюю военную форму одежды для женщин.

Речь идет о костюме летней полевой одежды для женщин-военных и женском белье, сообщили в пресс-службе ведомства.

Именно этот костюм имел наибольшее количество положительных отзывов после проведенных испытаний в одной из воинских частей ВСУ.

Создавая форму, учитывали антропометрические данные женщин, в частности, строение плеч, грудной клетки, талии и бедер, а также замечания и предложения украинских военнослужащих. Благодаря этому костюм стал более подстроен под женское телосложение.

Новая форма имеет:

  • кулиску на кителе, благодаря которой можно отрегулировать лишний объем ткани на спине;
  • укороченный китель и разрезы по бокам для удобства наклонов и приседаний;
  • эластичную ленту под коленями, что позволяет уменьшить ширину штанины;
  • завышенную линию талии в брюках с «туннельным» поясом, чтобы регулировать ее объем.

Также представили универсальное белье: с высокой посадкой, хлопком и эластаном в составе. Она хорошо тянется и держит форму.

Форму создали украинские производители – ООО «МИК», ЧП «Аллен Бизнес» и ПАО «Трикотажная фабрика «Роза».

Фото: Минобороны

Опубликовано: 06 июля 2023
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