Минобороны показало новую летнюю военную форму для женщин

Минобороны Украины представило обновленную летнюю военную форму одежды для женщин.

Речь идет о костюме летней полевой одежды для женщин-военных и женском белье, сообщили в пресс-службе ведомства.

Именно этот костюм имел наибольшее количество положительных отзывов после проведенных испытаний в одной из воинских частей ВСУ.

Создавая форму, учитывали антропометрические данные женщин, в частности, строение плеч, грудной клетки, талии и бедер, а также замечания и предложения украинских военнослужащих. Благодаря этому костюм стал более подстроен под женское телосложение.

Новая форма имеет:

кулиску на кителе, благодаря которой можно отрегулировать лишний объем ткани на спине;

укороченный китель и разрезы по бокам для удобства наклонов и приседаний;

эластичную ленту под коленями, что позволяет уменьшить ширину штанины;

завышенную линию талии в брюках с «туннельным» поясом, чтобы регулировать ее объем.

Также представили универсальное белье: с высокой посадкой, хлопком и эластаном в составе. Она хорошо тянется и держит форму.

Форму создали украинские производители – ООО «МИК», ЧП «Аллен Бизнес» и ПАО «Трикотажная фабрика «Роза».

Фото: Минобороны