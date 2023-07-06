Во Львове из-за ракетного удара пострадало здание Lviv Tech City

Во Львове в результате ракетного удара в ночь на 6 июля пострадало здание инновационного парка Lviv Tech City, сообщила команда парка.

Ракета попала в жилой дом, расположенный рядом с бизнес-кампусом.

Команда не пострадала, ведь резидентов в здании во время атаки не было, говорят в Lviv Tech City.

"Сейчас мы пытаемся оценить масштабы повреждений и составляем план действий в дальнейшем", - сообщает команда.

В ночь на 6 июля россияне ударили ракетами по Львову. Есть погибшие. Кроме того, повреждено около 30 домов и уничтожено около 50 авто.