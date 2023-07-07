В Ирпене восстановили самый высокий дом. Он был поврежден российскими военными

Высочайшее здание Ирпеня – 18-ти этажный «Титан» из ЖК «Синергия 2+», который повредили российские военные, полностью восстановили.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Более 1000 ирпинчан смогли вернуться домой – в свои квартиры", - отметил он.

"Титан" был разрушен весной 2022-го во время обстрелов Ирпеня российскими военными: монолитные перекрытия и крыша были изуродованы, в некоторых квартирах не осталось даже стен, выбиты были 90% окон.

С момента старта ремонтных работ прошло 8 месяцев. За это время успели: