В Ирпене восстановили самый высокий дом. Он был поврежден российскими военными

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Валерия Гуржий
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Высочайшее здание Ирпеня – 18-ти этажный «Титан» из ЖК «Синергия 2+», который повредили российские военные, полностью восстановили.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Более 1000 ирпинчан смогли вернуться домой – в свои квартиры", - отметил он.

"Титан" был разрушен весной 2022-го во время обстрелов Ирпеня российскими военными: монолитные перекрытия и крыша были изуродованы, в некоторых квартирах не осталось даже стен, выбиты были 90% окон.

С момента старта ремонтных работ прошло 8 месяцев. За это время успели:

  • восстановить крышу и монолитные конструкции;
  • провести внутренние работы по всему дому;
  • восстановить стены и фасад дома;
  • заменить все разрушенные окна;
  • восстановить молниезащиту;
  • заменить светильники внутреннего дежурного освещения;
  • восстановить, а в некоторых местах заменить светильники наружного освещения;
  • заменить тяговые канаты во всех лифтах;
  • восстановить ангар для сбора бытового мусора;
  • восстановить тротуарную плитку и асфальтовое покрытие;
  • обустроить придомовую территорию.

Опубликовано: 07 июля 2023
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