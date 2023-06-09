Технопарк, велодорожки, мемориал: Как отстраивают Ирпень и какие проекты реализуют в ближайшее время

В результате боевых действий 76% зданий Ирпеня были разрушены, а без крыши над головой осталось более 16 тысяч жителей.

Продолжается восстановление трех образовательных учреждений Ирпеня, финансируемых UNICEF, правительством Литвы и португальским городом-побратимом Кашкайшем. Среди других международных доноров – итальянский фонд Terre des Hommes Italy, Международная организация по миграции (IOM Ukraine), нидерландская общественная организация Open Door Ukraine (ODU), Европейский Союз, также средства собираются благодаря платформе UNITED 24.

Мы поговорили с представителями власти и фондов, которые занимаются восстановлением Ирпеня, о том, что уже сделано и какие проекты реализуют в ближайшее время.

О плане восстановления Ирпеня

Дарья Катькало, советница городского головы Ирпеня, коммуникационная менеджерка Irpin Reconstruction Summit

Irpin Reconstruction Summit – это городской проект, основанный вместе с общиной и волонтерами. Недавно во время конференции «Восстановление в действии», которая состоялась в Киеве, наша команда презентовала документ под названием « План восстановления ирпинской общины на 2022-33 годы ».

В нем мы собрали информацию о состоянии города после его деоккупации – масштабы разрушений, количестве поврежденных или разрушенных объектов, динамике восстановления, какое количество объектов удалось восстановить с момента деоккупации, количество объектов, подлежащих сносу, а также информацию, которую люди подавали через приложение "Дія". Мы начали работу по авторизации, обновлению этих данных, чтобы создать цифровой формат и в режиме онлайн следить за ситуацией в городе.

В результате российской агрессии в городе повреждено и разрушено очень много объектов – 39 многоквартирных домов подлежат сносу, в частном секторе нужно снести 1500 домов, общее количество пострадавших объектов и нуждающихся в капитальном ремонте или строительстве – более четырех тысяч. В плане есть перечень всех объектов и ориентировочная стоимость их реконструкции и восстановления.

При постоянном финансировании период восстановления города будет составлять два года, и для этого понадобится 1 миллиард долларов

В плане восстановления есть перечень разработанных архитекторами и дизайнерами проектов реконструкции и восстановления десяти социальных объектов – это полностью разрушенные Дом культуры и ДЮСШ, площадь на месте старого рынка, две школы, детский сад, культурно-досуговый центр «Дорога життя», где планируют создать интерактивный музей. Также в документе есть инвестиционный план идеи для развития города.

О работе с международными донорами

Ирина Ярмоленко, советница городского головы Ирпеня

Весной прошлого года, когда враг был отбит, мы публично обратились с приглашением к восстановлению города ко всем, кто может присоединиться. На форуме города, который состоялся год назад, идеи и предложения подали около 200 участников, среди них – 30% иностранных специалистов.

Одним из первых приехал Хироки Мацуура – известный нидерландско-японский архитектор, отметивший высокий уровень парков в городе и ландшафтный дизайн. По его мнению, железная дорога сильно делит город на две части, это нужно менять, каким-то образом объединять.

Также мы подписали меморандум с крупной архитектурной компанией США Gensler – это влиятельное архитектурное и дизайнерское бюро с офисами по всему миру, а его представители работают более чем в ста странах, строят районы, мосты, аэропорты в таких городах, как Абу-Даби, Лондоне, занимаются стратегической и архитектурной планировкой городов.

Нам удалось выйти на итальянского архитектора Стефано Боэри, известного своим проектом «Вертикальные леса». Он в течение многих лет занимается высадкой балконов и крыш зелеными деревьями и плантациями. Его большая команда работает по всему миру. Мы хотим внедрить у себя такой же подход, это и экологично, и социально правильно, чтобы застройки не были полностью бетонными, способствует биоразнообразию. Сейчас мы в процессе подписания меморандума.

Также мы приглашены на "Триенале Милано" - крупнейшую архитектурную неделю в Милане, где 10 июня будем презентовать наш проект восстановления города и надеемся показать работы украинских архитекторов.

Нши замечательные архитекторы и дизайнеры создали свои проектные решения , и это стало нашим указателем, мечтой, амбицией, нашей верой в будущее. Мы чувствовали, что мы можем. Каждый объект – это толчок двигаться дальше.

Важно отстроить город лучше, чем он был.

В течение года приезжали многие архитектурные компании, мы работаем плотно с чилийским архитектором Кристианом Виттига, который вместе с украинскими проектантами разработал городскую библиотеку с открытыми витринами.

Мы прорабатываем каждую улицу и понимаем, как правильно сшить город, к этому процессу приобщили урбанистический комитет из числа жителей, без них не хотим принимать решений.

О частном секторе

Дарья Катало:

Есть предложение от областной военной администрации по возобновлению частного сектора по улице Гостомельское шоссе напротив ЖК "Ирпенские Липки". Это уже популярная "фотозона", только ленивый не приехал туда сфотографироваться.

У нас уже шутят, что если бы каждый, кто приезжает в город сфотографироваться, оставлял бы по 100 евро, то мы точно уже отстроили бы полгорода.

Ситуация с восстановлением движется, может быть, не так динамично, как хотелось бы. Самым актуальным вопросом является восстановление многоквартирных домов, это позволяет вернуть большому количеству горожан жилье, крышу над головой. В город уже вернулись 85% жителей, несмотря на то, что более 16 тысяч человек абсолютно потеряли жилье – люди живут у родственников, в модульных домах, кто-то арендует.

Ирпень принял за это время около 20 тысяч внутренне перемещенных лиц из Херсона, Мариуполя, Харькова, люди выбирают Ирпень вторым домом и приезжают жить к нам. Это говорит о динамике развития.

О "Городе 15 минут"

Ирина Ярмоленко:

"Город 15 минут" - это желанная концепция в городах всего мира, условно говоря, это возможность мамы с коляской попасть в любую точку, которая ей нужна, за пятнадцать минут (магазин, школа, больница, парк и т.д.).

Все, что необходимо для будничной жизни, должно быть в пешей доступности, где ты, положив вещи в коляску, можешь чувствовать себя комфортно. Ирпень – город семей, и приведенный пример – пример важного потребителя. Это касается комфорта и доступности для людей с трудностями, именно об этом сейчас заботятся транспортный комитет и другие комитеты, которые мы создали.

Об интерактивном музее и велостратегии города

Дарья Катало:

В Ирпене провели социальный опрос, и большинство горожан ответили, что не хотели бы, чтобы мемориалы были по всему городу, по их мнению, достаточно одного-двух мест памяти. Поэтому у нас, согласно приказу Президента, запланировано создание мемориала на месте разрушенного моста.

Конкурс проектов еще впереди, среди них – мемориал чилийца Кристиана Виттига рядом с разрушенным ТРЦ "Жираф", где был блокпост, сдерживавший врага, который пытался зайти в Ирпень из Бучи. Комплекс предусматривает и музейную историю, и хаб, где люди могут собираться и общаться.

Два месяца назад мы начали работу по обновлению стратегии развития города. В условиях новых реалий этот план утратил свою актуальность, и мы пошли несколько новым путем – привлекли к работе над новой стратегией общественность, представителей городских властей, профессиональных профильных специалистов. В общей сложности создали команду из 130 человек и восьми комитетов, в частности, комитет транспорта и мобильности уже подготовил свои наработки – это стратегия развития транспортной инфраструктуры и мобильности, а также велоконцепция города. Развитие велосипедной инфраструктуры было приоритетным и до войны, а сегодня приобрело еще большую актуальность.

Велосипед – тот вид транспорта, который во время эвакуации спасал людям жизнь. После деоккупации количество велопользователей возросло в разы, в городе на велосипеде не ездит только тот, кто не умеет ездить.

Также планируем создать самый большой на Киевщине технологически индустриальный парк , это новые рабочие места. Сейчас мы в процессе работы над привлечением партнеров, у нас есть план и концепция.



Фото: Irpin Reconstruction Summit