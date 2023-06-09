Технопарк, велодорожки, мемориал: Как отстраивают Ирпень и какие проекты реализуют в ближайшее время

В результате боевых действий 76% зданий Ирпеня были разрушены, а без крыши над головой осталось более 16 тысяч жителей.
Продолжается восстановление трех образовательных учреждений Ирпеня, финансируемых UNICEF, правительством Литвы и португальским городом-побратимом Кашкайшем. Среди других международных доноров – итальянский фонд Terre des Hommes Italy, Международная организация по миграции (IOM Ukraine), нидерландская общественная организация Open Door Ukraine (ODU), Европейский Союз, также средства собираются благодаря платформе UNITED 24.
Мы поговорили с представителями власти и фондов, которые занимаются восстановлением Ирпеня, о том, что уже сделано и какие проекты реализуют в ближайшее время.
Irpin Reconstruction Summit – это городской проект, основанный вместе с общиной и волонтерами. Недавно во время конференции «Восстановление в действии», которая состоялась в Киеве, наша команда презентовала документ под названием «План восстановления ирпинской общины на 2022-33 годы».
В нем мы собрали информацию о состоянии города после его деоккупации – масштабы разрушений, количестве поврежденных или разрушенных объектов, динамике восстановления, какое количество объектов удалось восстановить с момента деоккупации, количество объектов, подлежащих сносу, а также информацию, которую люди подавали через приложение "Дія". Мы начали работу по авторизации, обновлению этих данных, чтобы создать цифровой формат и в режиме онлайн следить за ситуацией в городе.
В результате российской агрессии в городе повреждено и разрушено очень много объектов – 39 многоквартирных домов подлежат сносу, в частном секторе нужно снести 1500 домов, общее количество пострадавших объектов и нуждающихся в капитальном ремонте или строительстве – более четырех тысяч. В плане есть перечень всех объектов и ориентировочная стоимость их реконструкции и восстановления.
При постоянном финансировании период восстановления города будет составлять два года, и для этого понадобится 1 миллиард долларов
В плане восстановления есть перечень разработанных архитекторами и дизайнерами проектов реконструкции и восстановления десяти социальных объектов – это полностью разрушенные Дом культуры и ДЮСШ, площадь на месте старого рынка, две школы, детский сад, культурно-досуговый центр «Дорога життя», где планируют создать интерактивный музей. Также в документе есть инвестиционный план идеи для развития города.
Весной прошлого года, когда враг был отбит, мы публично обратились с приглашением к восстановлению города ко всем, кто может присоединиться. На форуме города, который состоялся год назад, идеи и предложения подали около 200 участников, среди них – 30% иностранных специалистов.
Одним из первых приехал Хироки Мацуура – известный нидерландско-японский архитектор, отметивший высокий уровень парков в городе и ландшафтный дизайн. По его мнению, железная дорога сильно делит город на две части, это нужно менять, каким-то образом объединять.
Также мы подписали меморандум с крупной архитектурной компанией США Gensler – это влиятельное архитектурное и дизайнерское бюро с офисами по всему миру, а его представители работают более чем в ста странах, строят районы, мосты, аэропорты в таких городах, как Абу-Даби, Лондоне, занимаются стратегической и архитектурной планировкой городов.
Нам удалось выйти на итальянского архитектора Стефано Боэри, известного своим проектом «Вертикальные леса». Он в течение многих лет занимается высадкой балконов и крыш зелеными деревьями и плантациями. Его большая команда работает по всему миру. Мы хотим внедрить у себя такой же подход, это и экологично, и социально правильно, чтобы застройки не были полностью бетонными, способствует биоразнообразию. Сейчас мы в процессе подписания меморандума.
Также мы приглашены на "Триенале Милано" - крупнейшую архитектурную неделю в Милане, где 10 июня будем презентовать наш проект восстановления города и надеемся показать работы украинских архитекторов.
Нши замечательные архитекторы и дизайнеры создали свои проектные решения, и это стало нашим указателем, мечтой, амбицией, нашей верой в будущее. Мы чувствовали, что мы можем. Каждый объект – это толчок двигаться дальше.
Важно отстроить город лучше, чем он был.
В течение года приезжали многие архитектурные компании, мы работаем плотно с чилийским архитектором Кристианом Виттига, который вместе с украинскими проектантами разработал городскую библиотеку с открытыми витринами.
Мы прорабатываем каждую улицу и понимаем, как правильно сшить город, к этому процессу приобщили урбанистический комитет из числа жителей, без них не хотим принимать решений.
Есть предложение от областной военной администрации по возобновлению частного сектора по улице Гостомельское шоссе напротив ЖК "Ирпенские Липки". Это уже популярная "фотозона", только ленивый не приехал туда сфотографироваться.
У нас уже шутят, что если бы каждый, кто приезжает в город сфотографироваться, оставлял бы по 100 евро, то мы точно уже отстроили бы полгорода.
Ситуация с восстановлением движется, может быть, не так динамично, как хотелось бы. Самым актуальным вопросом является восстановление многоквартирных домов, это позволяет вернуть большому количеству горожан жилье, крышу над головой. В город уже вернулись 85% жителей, несмотря на то, что более 16 тысяч человек абсолютно потеряли жилье – люди живут у родственников, в модульных домах, кто-то арендует.
Ирпень принял за это время около 20 тысяч внутренне перемещенных лиц из Херсона, Мариуполя, Харькова, люди выбирают Ирпень вторым домом и приезжают жить к нам. Это говорит о динамике развития.
"Город 15 минут" - это желанная концепция в городах всего мира, условно говоря, это возможность мамы с коляской попасть в любую точку, которая ей нужна, за пятнадцать минут (магазин, школа, больница, парк и т.д.).
Все, что необходимо для будничной жизни, должно быть в пешей доступности, где ты, положив вещи в коляску, можешь чувствовать себя комфортно. Ирпень – город семей, и приведенный пример – пример важного потребителя. Это касается комфорта и доступности для людей с трудностями, именно об этом сейчас заботятся транспортный комитет и другие комитеты, которые мы создали.
В Ирпене провели социальный опрос, и большинство горожан ответили, что не хотели бы, чтобы мемориалы были по всему городу, по их мнению, достаточно одного-двух мест памяти. Поэтому у нас, согласно приказу Президента, запланировано создание мемориала на месте разрушенного моста.
Конкурс проектов еще впереди, среди них – мемориал чилийца Кристиана Виттига рядом с разрушенным ТРЦ "Жираф", где был блокпост, сдерживавший врага, который пытался зайти в Ирпень из Бучи. Комплекс предусматривает и музейную историю, и хаб, где люди могут собираться и общаться.
Два месяца назад мы начали работу по обновлению стратегии развития города. В условиях новых реалий этот план утратил свою актуальность, и мы пошли несколько новым путем – привлекли к работе над новой стратегией общественность, представителей городских властей, профессиональных профильных специалистов. В общей сложности создали команду из 130 человек и восьми комитетов, в частности, комитет транспорта и мобильности уже подготовил свои наработки – это стратегия развития транспортной инфраструктуры и мобильности, а также велоконцепция города. Развитие велосипедной инфраструктуры было приоритетным и до войны, а сегодня приобрело еще большую актуальность.
Велосипед – тот вид транспорта, который во время эвакуации спасал людям жизнь. После деоккупации количество велопользователей возросло в разы, в городе на велосипеде не ездит только тот, кто не умеет ездить.
Также планируем создать самый большой на Киевщине технологически индустриальный парк, это новые рабочие места. Сейчас мы в процессе работы над привлечением партнеров, у нас есть план и концепция.
Фото: Irpin Reconstruction Summit