Смотрите, какой проект кубического укрытия с проектором представили украинские архитекторы

Украинские архитекторы Артур Петросян и Дарья Карпенко представили проект укрытия "Тишина в буре" с рекреационной составляющей, которое можно размещать как в парковых зонах, так и в местах общественного пользования.

Проект представляет собой черный бетонный куб с размером грани 6м со всех сторон. На центральном фасаде расположен вход.

Внутри объект выкрашен в белый цвет с теплой подсветкой под потолком вдоль линии прохода. На площади 16м2 расположены четыре лавы, для комфортного размещения до 12 человек одновременно при пиковой загрузке.

Напротив входа расположена армированная стена, основной целью которой является защита от возможной взрывной волны и обломков, которые могут ранить находящихся внутри людей.

На внутренней стороне защитной конструкции размещен проектор, транслирующий футаж успокаивающего и патриотического содержания: живописные виды Украины, природные заповедники, городская и сельская жизнь в их красивых проявлениях.

Закрепленные по периметру помещения колонки транслируют как текстовую информацию, так и звуковое сопровождение демонстрируемого футажа. Светильники скрытого монтажа с теплым не прямым светом должны создать атмосферу уюта даже в такие сложные времена.

Ранее мы писали, что киевское архитектурное бюро Simpli создало концепт укрытия для одного из домов столицы, предусматривающего обустройство кухни, детского уголка и кинотеатра.

Фото: Behance