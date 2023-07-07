В подземелье и с готическим дизайном: На Шота Руставели открылся новый бар Hram

В Киеве по улице Шота Руставели, 11 открылся коктейль-бар Hram.

7 и 8 июля заведение работает в тестовом режиме.

Вдохновением для подающих в заведении блюд стали любимые блюда Папы Римского и стол «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Здесь можно отведать основные блюда, десерты, а также коктейли.

Дизайн бар в готическом стиле. Но как рассказывают в заведении, он менялся трижды, чтобы создать именно микс средневекового и современного.

Где: улица Шота Руставели, 11

Когда: в тестовом режиме с 16:00 до 22:00

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