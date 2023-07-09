Закрывается легендарная кофейня "Под синей фляжкой" во Львове

Во Львове закрывают легендарная кофейня «Под синей фляжкой», в эти выходные заведение работает в последний раз.

Об этом сообщили в "Под синей фляжкой".

"Друзья, уже в эти выходные будем в последний раз готовить для вас кофе"

По этому поводу также высказалась директор Института стратегии культуры, депутат объединения «Самопомощь» Юлия Хомчин, она призывает городские власти сохранить кофейню.

"Это одна из самых старых и уютных кофеен города, с рецептами варки кофе, которые доходят до бабушки Австрии. Таких мест во Львове уже нет, оно действительно уникальное и последнее", - написала депутат.

Хомчин добавила, что когда-то это кафе было в сети заведений «Дзиги», но сейчас оно в частной собственности. Итак, в их полном праве распоряжаться собственностью так, как вздумается.

Пока неизвестно, какие планы у владельцев и что будет в будущем на ее месте.

Кофейня "Под синей фляжкой" расположена на улице Русской, 4, что в самом центре Львова с камерным двориком, бешеной историей, с подвалами 17 века, с аутентичной внутренней отделкой и скульптурами.

Заведение, посвященное истории Юрия Кульчицкого, спасшее Вену от турок и принесшее кофейную культуру в добрую половину Европы, существовало и раньше. Но несколько лет до этого там был закрыт клуб львовских интеллектуалов. А с 2003 года он стал одним из любимых заведений для львовян. В дальнейшем не только за историю и кофе, но и за особый шарм классического львовского двора на Русской, 4, рядом с площадью Рынок, "Синюю фляшку" полюбили и туристы.

Ранее мы писали, что последний бар сети Like a Local's на улице Спасской на Подоле закрылся.

Фото: Secret place для ресторанного бизнеса во Львове