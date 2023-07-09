Возле Украинского Дома открылось летнее пространство с баром "Спільний"

На площадке возле Украинского Дома заработало летнее пространство "Спільний" – место для отдыха и культурного обогащения, где каждый сможет себя проявить.

Кроме зеленой зоны для отдыха, на территории "Спільного" есть уютный бар, в котором можно пообедать и выпить коктейли, пока идет дождь, а также столики с навесом на открытом воздухе.

В пространстве также проводят литературные вечера, лекции, мастер-классы и слушают украинских исполнителей под открытым небом.

Цены: сливовый саур – 168 грн, апероль шприц – 168 грн, негрони – 168 грн, глинтвейн – 178 грн, комбуча – 98 грн, имбирно-маракуевый лимонад – 68 грн, капучино – 62 грн.

Где: улица Крещатик, 2

График работы: вт-пт 16:00-22:00, сб-вс 12:00-22:00.

Ранее мы писали , что в Киеве на улице Шота Руставели, 11 открылся коктейль-бар Hram.