Застройщик из США планирует строительство модульных и многоквартирных домов Киевской области

Американская компания Wasatch Group в партнерстве с благотворительной организацией To Ukraine With Love планирует в 2023–2024 годах построить в Киевской области 600 полностью меблированных модульных домов для людей, чьи дома были разрушены в результате войны.

Об этом сообщил американский бизнесмен и меценат, учредитель и исполнительный директор Wasatch Group Делл Лой Хансен.

Он также презентовал проект многоквартирного жилого комплекса «Городок Хансена», главная идея которого заключается в создании большой общины для пожилых людей, ветеранов войны, вдов, сирот и людей с инвалидностью.

Проект будет включать в себя центры медицинского и эмоционального ухода, а также физиотерапию, арт-терапию и другие необходимые услуги.

"Этот городок сможет заменить несколько детских домов семейного типа, разрушенных во время войны. Мы знаем, что более 100 таких заведений были разрушены», – отметил Делл Лой Хансен.



Также он рассказал об инициативе построения в нескольких регионах Украины жилых домов для престарелых, оставшихся без дома. Для нужд их жителей на безвозмездной основе будут предусмотрены стоматологическая клиника, парикмахерские и маникюрные услуги, центр горячего питания и кинотеатр.

Ранее мы писали, что заброшенную поликлинику в Славутиче хотят превратить в бизнес-резиденцию и жилье для ВПЛ.

Фото: The Wasatch Group