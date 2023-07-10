В Украине запустили платформу «Город ноль отходов»: для чего она нужна

Интерактивная модель города под названием "Місто нуль відходів", изображающая современную систему управления отходами, запущена в Украине.

Об этом сообщили в общественной организации Zero Waste Alliance Ukraine, пишет Эко.Район .

Платформа будет интересна общинам, которые стремятся уменьшить количество отходов или находятся в процессе восстановления после обстрелов или деоккупации.

Узнать можно о разных типах объектов и экопроектов. Среди них:

городские компостеры и огороды;

системы закладной тары;

питьевые фонтаны и водоматы;

центры переиспользования вещей;

сортировочные станции;

перерабатывающие предприятия;

экокрамницы и т.д.

На карте уже несколько десятков адресов и контактов инициатив. В разделе Вики объясняются их экологические и экономические преимущества, а также как каждый может реализовать подобные проекты.

Ранее мы писали, что до конца 2023 года во Львове завершат строительство мусороперерабатывающего завода.