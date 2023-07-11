В Украине презентовали онлайн-карту медучреждений, где можно получить психологическую помощь

В Украине презентовали онлайн-карту медучреждений, где можно получить психологическую и специализированную помощь по ментальному здоровью.

Об этом сообщили в правительстве.

Онлайн-карта содержит данные о 8 201 врачах в 3346 местах оказания помощи. Все учреждения, отраженные на карте, имеют договор с Национальной службой здоровья Украины, а значит, оказывают помощь бесплатно для пациентов.

Как воспользоваться картой

Для этого нужно зайти на сайт НСЗУ в раздел "Е-данные", выбрать "Аналитические панели (Дашборды)" и перейти в дашборд «Предоставители медицинской помощи по направлению: Психологическая и психиатрическая помощь». Для просмотра дашборда со смартфона необходимо включить автоповорот в настройках и перевернуть смартфон горизонтально. После этого необходимо выбрать область, общину или населенный пункт.

Ранее мы писали, что и интерактивную модель города под названием "Город ноль отходов", изображающая современную систему управления отходами, запустили в Украине.