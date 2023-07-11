В прошлом месяце в Киеве приютили рекордное количество животных

В июне в Киеве пристроили к семьям 132 животных, которые находились на КП "Киевская городская ветеринарная больница".

Об этом сообщили в КГГА.

В то же время, за 1 полугодие 2023 года пристроили 281 животное, поэтому за первый месяц лета киевляне взяли у семьи наибольшее количество бездомных животных с начала полномасштабного вторжения.

По словам и.о. директора коммунального предприятия Наталии Мазур, причина увеличения пристроения кошек и собак в том, что украинское общество мобилизовалось для поддержки людей и животных, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.

Ранее мы писали, что киевлян призывают приютить домашних любимцев из временного приюта на ВДНХ.

Фото: КГГА