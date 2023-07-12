В Буче открыли кофейню "Чорнява": в ней собирают деньги для военных

В Буче начала работу кофейня «Чорнява». Владельцы описывают заведение как «современное кафе с украинским сердцем», пишет The Village Украина.
Кроме кофе, в заведении готовят завтраки, пиццу, салаты, основные блюда и десерты.
На завтрак предлагают "утреннюю тарелку" (фокачча собственного производства, вареные яйца, мортаделла, эмменталь, взбитое сливочное масло, микс салата с пармезаном), сырники, сырный скрембл, авокадо тост. Также в меню – пицца с трюфелем и эмменталем, пицца с Мортаделой, салат Нисуаз, паста карбонара, ригатони с баклажаном и вяленым перцем.
Из напитков предлагают: эспрессо, латте, фильтр, допио, капуоранж, матча-латте, пуровер, какао, матчу, лимонады, смузи, фреши.
В кафе вместе с обжарщиком Mad Heads собирают средства на производство кофейных дрипов для военных и медиков. Также разработали "добрые" стикеры, которые можно купить за донейт от 100 гривен: средства перечислят на помощь "конкретным подразделениям и людям".
Также в заведении можно купить кофе в зернах с собой от Mad Heads.
Первое кафе "Чорнява" работает в Киеве, недалеко от метро "Зверинецкая".
Адрес: Буча, ул. Героев Майдана, 8
Часы работы: 10:00 – 22:00
Цены :