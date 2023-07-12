В Буче открыли кофейню "Чорнява": в ней собирают деньги для военных

В Буче начала работу кофейня «Чорнява». Владельцы описывают заведение как «современное кафе с украинским сердцем», пишет The Village Украина.

Кроме кофе, в заведении готовят завтраки, пиццу, салаты, основные блюда и десерты.

На завтрак предлагают "утреннюю тарелку" (фокачча собственного производства, вареные яйца, мортаделла, эмменталь, взбитое сливочное масло, микс салата с пармезаном), сырники, сырный скрембл, авокадо тост. Также в меню – пицца с трюфелем и эмменталем, пицца с Мортаделой, салат Нисуаз, паста карбонара, ригатони с баклажаном и вяленым перцем.

Из напитков предлагают: эспрессо, латте, фильтр, допио, капуоранж, матча-латте, пуровер, какао, матчу, лимонады, смузи, фреши.

В кафе вместе с обжарщиком Mad Heads собирают средства на производство кофейных дрипов для военных и медиков. Также разработали "добрые" стикеры, которые можно купить за донейт от 100 гривен: средства перечислят на помощь "конкретным подразделениям и людям".

Также в заведении можно купить кофе в зернах с собой от Mad Heads.

Первое кафе "Чорнява" работает в Киеве , недалеко от метро "Зверинецкая".

Адрес: Буча, ул. Героев Майдана, 8

Часы работы: 10:00 – 22:00

Цены :

Пицца с трюфелем и эмменталем – 390 грн,

Пицца с Мортаделой – 390 грн,

Салат Нисуаз – 185 грн,

Ригатони с баклажаном и вяленым перцем – 190 грн,

Перлотто с говяжьей щекой и соусом Жу – 235 грн

Утренняя тарелка – 255 грн,

Сыр с карамелизированным персиком – 145 грн

Фильтр – 50 грн

Латте – 55 грн

Матча тоник – 90 грн

Смузи – 80 грн

Профитроли со сливочно-пломбирным кремом – 70 грн

Кольцо с кракелином и заварным кремом – 90 грн