Ресторан Николая Тищенко «Велюр» прекратил работу

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Ирина Маймур
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Ресторан «Велюр» в центре столицы, принадлежащего Николаю Тищенко, предположительно больше не работает.

Об этом сообщает издание «Главком».

Вывеску ресторана на днях закрыли черным полиэтиленом. Ни на летней террасе, ни внутри заведения нет посетителей.

Нет возможности заказать столик: указанный номер телефона недействителен, а на сайте не отвечают. Доставка еды из «Велюра» так же не работает.

Владелец заведения никак ситуацию не комментировал.

Напомним, что ресторан «Велюр» в свое время «прославился» тем, что во время пандемии принимал и кормил нардепов, эксчиновников и бизнесменов, несмотря на карантинные запреты.

Фото из открытых источников

Опубликовано: 12 июля 2023
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