В Музее войны открыли выставку французского уличного художника C215

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Мария Иващук
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В Киеве в выставочном центре Национального музея истории Украины во Второй мировой войне открыли выставку французского уличного художника Кристиана Гэми, известного как C215.

На выставке представлены новейшие работы художника, созданные в Украине во время полномасштабной русско-украинской войны.

Это рефлексии автора на жестокость агрессора и храбрость украинского народа в борьбе за свою свободу и мирное будущее всей Европы.

С первых дней вторжения С215 поддерживает Украину, он создавал граффити в разных регионах Украины – от муралов в Киеве и Львове до рисунков в Буче и Гостомеле.

Фото: МКИП

Опубликовано: 14 июля 2023
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