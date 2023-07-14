В Музее войны открыли выставку французского уличного художника C215

В Киеве в выставочном центре Национального музея истории Украины во Второй мировой войне открыли выставку французского уличного художника Кристиана Гэми, известного как C215.

На выставке представлены новейшие работы художника, созданные в Украине во время полномасштабной русско-украинской войны.

Это рефлексии автора на жестокость агрессора и храбрость украинского народа в борьбе за свою свободу и мирное будущее всей Европы.

С первых дней вторжения С215 поддерживает Украину, он создавал граффити в разных регионах Украины – от муралов в Киеве и Львове до рисунков в Буче и Гостомеле.

Фото: МКИП