Львовские студенты создали единственную в Украине умную трость для частично зрячих людей

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Валерия Гуржий
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Первокурсники бакалаврской программы «Интернет вещей» в НУ «Львовская политехника» создали уникальную умную трость Free Walk для людей, частично потерявших зрение. Ничего подобного этому изделию в Украине не производят.

Об этом пишет dev.ua.

Ближайшие аналоги Free Walk производятся в Турции. Однако их трость требует мобильного приложения для использования. Разработка львовских студентов работает автономно.

Большие объекты трость распознает частично. Для этого в Free Walk установлен датчик расстояния внизу палки. Когда человек находится примерно в 160 сантиметрах или за два шага до помехи, датчик передает сигнал к ручке. Там расположен моторчик, который начинает вибрировать. Когда расстояние меньше шага, то ручка начинает еще и пищать.

Трость Free Walk также поддерживает голосовой поиск. Если человек забыл, куда положил свою палку, ему достаточно свистнуть и трость выдаст мелодию. Кроме того, трость разборная, поэтому ее можно положить в сумку и взять с собой в транспорт. А благодаря специальной форме равнобедренного треугольника ее легко складывать назад: звенья не извращаются, поэтому датчики всегда в нужном месте.

Прототип умной палки был напечатан на 3D-принтере и изготовлен из пластика. В настоящее время команда работает над увеличением прочности и долговечности трости и ищет производителя, который сможет изготовить ее из алюминия.

Студенты планируют начать массовое производство умных тростей. У них уже есть бизнес-план, нашли поставщиков микрочипов из Германии и место под офис и склад для хранения производственных материалов. Команда также работает над финансированием.

Ранее мы писали, что мастера производственного обучения вместе с учениками львовского училища №29 изготовили тихоходный электроцикл, который будут использовать военные Вооруженных сил Украины.

Фото: dev.ua, unsplash\CDC

Опубликовано: 15 июля 2023
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