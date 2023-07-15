Смотрите, какую концепцию остановки-укрытия разработала украинская студия дизайна

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Валерия Гуржий
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Украинская студия интерьерного дизайна Уousupova разработала концепцию уличной остановки-укрытия, учитывающую как эстетику больших городов, так и безопасность жителей.

Их целью было создание объекта, который гармонично впишется в архитектурный контекст и будет находиться в стратегически целесообразных местах для уличного укрытия.


В случае воздушных тревог, когда коммунальный транспорт останавливается, мобильные остановки-укрытия могут стать самым близким и надежным местом для защиты от попадания обломков, возникающих в результате сбития дронов или ракет. Главная цель – сохранить жизнь граждан на улице.

Ранее мы писали, что украинская архитектурная студия Makhno Studio показала проект остановки-укрытия. Ее можно построить с помощью 3D-печати.

Фото: Yousupova

Опубликовано: 15 июля 2023
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