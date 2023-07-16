Сдать теоретический экзамен для получения водительских прав теперь можно в ЦНАПах

Правительство расширило список сервисов в Центрах предоставления административных услуг. Теперь в них можно сдать теоретический экзамен для получения водительских прав, заказать справку о несудимости и получить услуги в сфере строительства.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Теоретический экзамен для получения водительских прав ранее принимали сервисные центры МВД. Теперь его можно сдавать в ЦНАПах, снабженных необходимым оборудованием.
Ранее мы писали, что в Киеве стартовал пилотный проект – жениться, оформить свидетельство о рождении и смерти отныне можно в нескольких районных ЦНАПах.
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