Сдать теоретический экзамен для получения водительских прав теперь можно в ЦНАПах

76
Валерия Гуржий
share share

Правительство расширило список сервисов в Центрах предоставления административных услуг. Теперь в них можно сдать теоретический экзамен для получения водительских прав, заказать справку о несудимости и получить услуги в сфере строительства.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Теоретический экзамен для получения водительских прав ранее принимали сервисные центры МВД. Теперь его можно сдавать в ЦНАПах, снабженных необходимым оборудованием.

Ранее мы писали, что в Киеве стартовал пилотный проект – жениться, оформить свидетельство о рождении и смерти отныне можно в нескольких районных ЦНАПах.

Фото: Unsplash\GR Mottez

Опубликовано: 16 июля 2023
share share
В Киеве открылся второй магазин суши норвежской компании Egersund В Киеве открылся второй магазин суши норвежской компании Egersund Со дворика на Рейтарской исчез легендарный ворон Крум Со дворика на Рейтарской исчез легендарный ворон Крум Во львовском парке установили первый в Украине безводный туалет Во львовском парке установили первый в Украине безводный туалет Где в Киеве купаться безопасно, а где – нет: список пляжей Где в Киеве купаться безопасно, а где – нет: список пляжей Вместо части озер и экопарка: КГГА дала разрешение на строительство ЖК H20 и дороги на Осокорках Вместо части озер и экопарка: КГГА дала разрешение на строительство ЖК H20 и дороги на Осокорках На улице Франко начали разбирать дом 1899 года: что известно На улице Франко начали разбирать дом 1899 года: что известно Смотрите, какую концепцию остановки-укрытия разработала украинская студия дизайна Смотрите, какую концепцию остановки-укрытия разработала украинская студия дизайна В ВОЗ признали, что подсластитель аспартам, который есть в составе Coca-Cola, "может вызвать рак" В ВОЗ признали, что подсластитель аспартам, который есть в составе Coca-Cola, "может вызвать рак"
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.