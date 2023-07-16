Во львовском парке установили первый в Украине безводный туалет

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Валерия Гуржий
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Во львовском парке «Залізна вода», на территории пространства садоводства «Рассадник», установили первый в Украине безводный туалет. Это инициатива ОО "Плато" и "Экотерра".

Туалет имеет специальную форму сиденья, позволяющую отделять мочу от твердых отходов. Это сиденье шведского бренда Separett. Саму будку изготовили из разобранных строительных поддонов и найденного в парке шифера.

После пользования туалетом твердые отходы рекомендуется присыпать древесными опилками или стружкой.

Его главное предназначение — экономить воду, на которую может возникнуть дефицит из-за климатического кризиса. Такие прогнозы озвучил Институт водных проблем и мелиорации. Да, есть вероятность, что в 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду.

При этом человек в среднем спускает в туалет около 40 л питьевой воды.

Ранее мы писали, что интерактивную модель города под названием "Город ноль отходов", изображающая современную систему управления отходами, запустили в Украине.

Фото: ОО Плато

Опубликовано: 16 июля 2023
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