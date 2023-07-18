«Хто, як не ми, спалить мости?»: «Укрпочта» выпустила мерч в честь СБУ

«Укрпочта» создала новый мерч в честь СБУ с надписью «Хто, як не ми, спалить мости?». Футболки и стикерпаки уже можно заказать.

Об этом сообщил гендиректор Игорь Смилянский.

В «Укрпочте» отмечают, что подготовили мерч заранее и решили выпустить в день, когда на Крымском мосту в очередной раз произошли взрывы.

Черная футболка с надписью «Хто, як не ми, спалить мости?» стоит 549 гривен. Стикерпак из 19 наклеек – 99 гривен.

Ориентировочный срок отправки заказа – от 7 до 10 рабочих дней.

Отмечается, что тематические почтовые марки из серии «Слава Силам оборони й безпеки України!» выпустят 26 июля.

Фото: Игорь Смелянский