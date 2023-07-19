«Леса Украины» открыли под Житомиром первый рекреационный пункт: фото

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Ирина Маймур
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Первый из 120 рекреационных пунктов государственного предприятия «Леса Украины» заработал в зеленой зоне неподалеку от Житомира. Отдых здесь – полностью бесплатный.

Об этом сообщил изданию Lb.ua и.о. о. генерального директора компании Юрий Болоховец.

Пилотный проект был реализован на базе Столичного лесного офиса.

Рекреационный пункт обустроили беседками, столами, лавками, мангалами и детскими площадками. Возле зоны отдыха предусмотрены парковочные места для автомобилей и возможность подъезда для кемперов.

За этот год ГП «Леса Украины» планирует открыть более 100 рекреационных пунктов по всей стране. Их обустроят по большей части вдоль трасс.

Общая сумма инвестиций в проект составляет более 100 миллионов гривен.

Это первая в истории украинского лесного хозяйства программа развития рекреации всеукраинского уровня. Раньше строительством площадок для досуга занимались лесхозы. Программа предусматривает создание 5 классов досуга — от простейших до крупных комплексов с полноценной инфраструктурой.

Вскоре компания планирует выпустить карту очагов отдыха.

«Леса Украины» — это государственное предприятие, отвечающее за охрану, защиту, лесоразведение, лесовосстановление и весь комплекс других функций, включая заготовку и реализацию древесины.

Фото: Юрий Болоховец

Опубликовано: 19 июля 2023
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