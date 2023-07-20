Гуцульская художественная резьба по дереву признана нематериальным наследием Украины

Традицию гуцульской художественной резьбы по дереву внесли в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Об этом сообщается в приказе Минкульта.

Гуцульская резьба по дереву отличается от других видов резьбы. В частности, ее характерная особенность – это сочетание плоско-рельефной и контурной резьбы.

Элементами такой резьбы являются простые геометрические фигуры, образованные сочетанием горизонтальных, вертикальных и косых линий.

Еще один из характерных признаков гуцульской художественной древесной резьбы — сочетание сухой резьбы с техниками инкрустации цветными металлами, бусинками, перламутром и разными породами деревьев.

Фото: Общественное Черновцы, Вижницкий профессиональный колледж искусств и дизайна имени Василия Шкрибляка