Гуцульская художественная резьба по дереву признана нематериальным наследием Украины

27
Ирина Маймур
share share

Традицию гуцульской художественной резьбы по дереву внесли в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Об этом сообщается в приказе Минкульта.

Гуцульская резьба по дереву отличается от других видов резьбы. В частности, ее характерная особенность – это сочетание плоско-рельефной и контурной резьбы.

Элементами такой резьбы являются простые геометрические фигуры, образованные сочетанием горизонтальных, вертикальных и косых линий.

Еще один из характерных признаков гуцульской художественной древесной резьбы — сочетание сухой резьбы с техниками инкрустации цветными металлами, бусинками, перламутром и разными породами деревьев.

Фото: Общественное Черновцы, Вижницкий профессиональный колледж искусств и дизайна имени Василия Шкрибляка

Опубликовано: 20 июля 2023
share share
ВДНГ запустил онлайн-реестр объектов культурного наследия, который можно дополнять ВДНГ запустил онлайн-реестр объектов культурного наследия, который можно дополнять В Киеве планируют защитить граффити Бэнкси на Майдане Незалежности: как именно В Киеве планируют защитить граффити Бэнкси на Майдане Незалежности: как именно В Киеве только 16% арендодателей готовы сдавать квартиры владельцам животных В Киеве только 16% арендодателей готовы сдавать квартиры владельцам животных Украинка Таню Муиньо сняла еще один клип для Гарри Стайлза Украинка Таню Муиньо сняла еще один клип для Гарри Стайлза В КГГА провалили голосование за включение пивоварни Шульца в список памятников В КГГА провалили голосование за включение пивоварни Шульца в список памятников В Киеве первая маршрутка с валидатором проработала менее двух месяцев В Киеве первая маршрутка с валидатором проработала менее двух месяцев Возле озера Вырлица демонтировали незаконное сооружение и обустроили на его месте клумбу. Возле озера Вырлица демонтировали незаконное сооружение и обустроили на его месте клумбу. Куда пойти в Киеве 21-23 июля: выступления Kazka, ВВ, Луна и барахолка на Подоле Куда пойти в Киеве 21-23 июля: выступления Kazka, ВВ, Луна и барахолка на Подоле
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.