В Telegram появились Stories: как пользоваться новой функцией

В мессенджере Telegram ввели формат Stories.

Кнопка для записи Stories появилась в правом верхнем углу над Telegram-чатами, отметки опубликованных Stories над чатами в мессенджере, а архив сохраненных историй – в разделе «Настройки» под пользовательским именем.

Публиковать сториз могут только пользователи с премиум-подпиской, просматривать — все пользователи. Чтобы активировать функцию, необходимо обновить мессенджер в AppStore или Google Play.

Снимать сториз можно на две камеры одновременно. Пока можно публиковать истории только с личного аккаунта, а не от имени каналов. Отвечать на публикации других анонимно.

Основатель Telegram, россиянин Павел Дуров сообщил о введении формата Stories в июне 2023 года. Он заявил, что эта функция будет ограничена, а пользователи смогут самостоятельно установить время просмотра сториз (6, 12, 24 или 48 часов).

Фото: VOI