В метро установят модульные скамейки для сидения

123
Валерия Гуржий
share share

Во время воздушной опасности в метро собирается большое количество людей, в то же время в метрополитене нет необходимого количества мест для сидения. Для этого в подземке установят модульные скамьи.

Об этом сообщили в Красном Кресте.

Конструкция лавы состоит из двух сегментов, легко и быстро крепящихся между собой без применения мелких деталей и дополнительного инструмента. На одном сегменте одновременно может сидеть 7-8 человек и он выдерживает нагрузку около 1700 кг.

Скамьи передал Благотворительный фонд LITUA карту и Торгово-промышленная палата Латвии.

Фото: Красный Крест

Опубликовано: 24 июля 2023
share share
В Киеве прошли первые электронные земельные торги В Киеве прошли первые электронные земельные торги Twitter официально стал X: сменился логотип и домен Twitter официально стал X: сменился логотип и домен Во Львове отреставрируют скульптуры на исторических зданиях Во Львове отреставрируют скульптуры на исторических зданиях Украинский эко-стартап Releaf Paper запускает завод во Франции Украинский эко-стартап Releaf Paper запускает завод во Франции Тайвань выделит 2,5 млн долларов на достройку моста-волны Тайвань выделит 2,5 млн долларов на достройку моста-волны 29 памятников архитектуры повреждены из-за ракетной атаки россии на Одессу 29 памятников архитектуры повреждены из-за ракетной атаки россии на Одессу Дневник сельского хюге: как пара из Ирпеня восстанавливает 70-летнюю хату в селе в Хмельницкой области Дневник сельского хюге: как пара из Ирпеня восстанавливает 70-летнюю хату в селе в Хмельницкой области В Киевской области уже восстановили более 12 тысяч объектов, которые были повреждены в результате боевых действий В Киевской области уже восстановили более 12 тысяч объектов, которые были повреждены в результате боевых действий
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.