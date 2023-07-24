В метро установят модульные скамейки для сидения

Во время воздушной опасности в метро собирается большое количество людей, в то же время в метрополитене нет необходимого количества мест для сидения. Для этого в подземке установят модульные скамьи.

Об этом сообщили в Красном Кресте.

Конструкция лавы состоит из двух сегментов, легко и быстро крепящихся между собой без применения мелких деталей и дополнительного инструмента. На одном сегменте одновременно может сидеть 7-8 человек и он выдерживает нагрузку около 1700 кг.

Скамьи передал Благотворительный фонд LITUA карту и Торгово-промышленная палата Латвии.

Фото: Красный Крест