7 мест в Киеве, где можно научиться стрелять и обращаться с оружием

Тренинги по стрельбе в Киеве организуют разные частные структуры, а КГГА недавно запустила запись на курс по подготовке к национальному сопротивлению. Ведь в условиях войны нужно уметь не только оказывать медицинскую помощь, но и пользоваться оружием.

Рассказываем об актуальных ценах и условиях обучения в стрелковых клубах, тирах и тренировочных лагерях.

Фото иллюстративное

В Киеве будут проводить однодневные бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению от КГГА.

Занятия будут включать несколько направлений: основы минно-взрывной безопасности; стрелковая подготовка (как обращаться с огнестрельным оружием) и защита от оружия массового поражения: действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Занятия будут длиться шесть часов. Их будут проводить в рабочие и выходные дни.

Стоимость: бесплатно

Где: место проведения обучения сообщат каждому участнику лично

Форма для записи

Тренировочный лагерь BetaTactic создали волонтеры вместе с ВСУ. Здесь проходят обучение как военные, так и гражданские по индивидуальной интенсивной программе.

Тренировки проводят на полигоне Betatactic, где проходят подготовку подразделения ВСУ, НГУ, ТРО, ГУР и Нацполиции.

Еть 3 большие локации. Огневые позиции 50-100-200-420-1200 метров. Возможность отработки снайперскими группами зданий на расстоянии 600-800-1000-1200. Возможность работать на автомобилях по локации.

Среди доступных опций: стрельба на симуляторах РПГ7, NLAW, огневая подготовка, тактические перемещения, работа группами, CQB, минно-саперное дело, тактическая медицина, военная медиация, курс управления дронами, выполнение заданий по сценарию в условиях приближенных к боевым.



Стоимость: 6000 грн

Где: полигон BetaTactic (подробнее – при записи)

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Школа стрельбы «Вітер Волі» работает в Киеве и Харькове. Учения проводят бывшие военные и спортсмены.

В Киеве, например, можно посещать секцию по снайпингу. Программа включает в себя глубокое изучение винтовки с оптическим прицелом, гладкоствольного оружия, систем АК и AR-15, а также пистолетов.

Обучение рассчитано на 6 месяцев (24 занятия). Занятия проводят 1 раз в неделю. Они включают в себя теорию и практику. Старт групп еженедельно.

Стоимость: 6000 грн в месяц. В эту сумму включен трансфер, лекции и стрельба на практической части занятия.

Где: трансфер от метро "Лесная", подробнее можно уточнить при записи

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Здесь предлагают обучение стрельбе из разных типов оружия. В арсенале: мелкокалиберная винтовка Savage Mark II, нарезной карабин Ruger 10/22, нарезной карабин Norinco CQ-A 223Rem, охотничий карабин МКМ 072 СБ, ружье Mossberg M500, гладкоствольное ружье Вепр Молот, винтовка Remington 700, штурмовая винтовка Вепр, карабин Kriss Vector SBR Gen II, карабин MKE T-94A2, травматические пистолеты Форт-12Р, Форт-17Р и Форт-19Р.

Стоимость: аренда тира с собственным оружием – 500 гривен в час, услуги инструктора – 400 гривен в час, оружие – 300 гривен в час (разные образцы оружия)

Где: улица Сосюры, 7 (левый берег); улица Генерала Шаповала, 10 (правый берег)

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LEX тренинговый центр по стрельбе

В центре LEX проводят тренинги для людей с разным опытом в стрельбе. Здесь можно пройти обучение по программам:

Пистолет. Базовый тренинг по основам прикладной стрельбы.

Владелец травматического оружия (для тех, кто только приобрел или планирует приобрести травматический пистолет).

Тактика личной безопасности. Пистолет.

Устранение задержек при стрельбе (с использованием разных типов укрытий в разных тактических ситуациях).

Стрельба в условиях слабого освещения. Использование тактических фонарей при осмотре помещения.

Стоимость: с прокатным оружием (обучение и 60 патронов) – 5500 грн, для участников со своим оружием и патронами (за обучение) – 4800 грн

Где: ул. Генерала Геннадия Воробьева, 4

Тир Ибис– стрелково-спортивный комплекс от сети одноименных оружейных магазинов. Это современное пространство с четырьмя галереями (в том числе 50-метровое универсальное и 30-метровое пистолетное) и коллекцией разного прокатного оружия. Среди предложений: карабины, гладкоствольные ружья, спортивные винтовки, револьверы и пистолеты.

Стоимость: аренда оружия 150-200 гривен в час, аренда стрелковой галереи – 600 гривен за 45 минут, индивидуальное занятие с инструктором – 600 гривен за 45 минут

Где: ул. Вадима Гетьмана, 27

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В оружейной можно выбрать различные виды оружия: револьвер, пистолет или карабин M4. Также можно получить мастер-класс по стрельбе из пистолета или пройти курс самообороны.

Это тир на 25 метров по 4-м стрелковым направлениям с возможностью стрельбы на разные дистанции в движении.

Стоимость: аренда тира – 600 гривен в час (400 гривен за 30 минут); инструктор – 600 гривен в час, выстрелы оплачиваются отдельно (от 25 гривен за один)

Где: ТРЦ «Городок», просп. Степана Бандеры, 23

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