7 мест в Киеве, где можно научиться стрелять и обращаться с оружием

Тренинги по стрельбе в Киеве организуют разные частные структуры, а КГГА недавно запустила запись на курс по подготовке к национальному сопротивлению. Ведь в условиях войны нужно уметь не только оказывать медицинскую помощь, но и пользоваться оружием.
Рассказываем об актуальных ценах и условиях обучения в стрелковых клубах, тирах и тренировочных лагерях.
В Киеве будут проводить однодневные бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению от КГГА.
Занятия будут включать несколько направлений: основы минно-взрывной безопасности; стрелковая подготовка (как обращаться с огнестрельным оружием) и защита от оружия массового поражения: действия в условиях радиационного и химического загрязнения.
Занятия будут длиться шесть часов. Их будут проводить в рабочие и выходные дни.
Стоимость: бесплатно
Где: место проведения обучения сообщат каждому участнику лично
Форма для записи
Тренировочный лагерь BetaTactic создали волонтеры вместе с ВСУ. Здесь проходят обучение как военные, так и гражданские по индивидуальной интенсивной программе.
Тренировки проводят на полигоне Betatactic, где проходят подготовку подразделения ВСУ, НГУ, ТРО, ГУР и Нацполиции.
Еть 3 большие локации. Огневые позиции 50-100-200-420-1200 метров. Возможность отработки снайперскими группами зданий на расстоянии 600-800-1000-1200. Возможность работать на автомобилях по локации.
Среди доступных опций: стрельба на симуляторах РПГ7, NLAW, огневая подготовка, тактические перемещения, работа группами, CQB, минно-саперное дело, тактическая медицина, военная медиация, курс управления дронами, выполнение заданий по сценарию в условиях приближенных к боевым.
Стоимость: 6000 грн
Где: полигон BetaTactic (подробнее – при записи)
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Школа стрельбы «Вітер Волі» работает в Киеве и Харькове. Учения проводят бывшие военные и спортсмены.
В Киеве, например, можно посещать секцию по снайпингу. Программа включает в себя глубокое изучение винтовки с оптическим прицелом, гладкоствольного оружия, систем АК и AR-15, а также пистолетов.
Обучение рассчитано на 6 месяцев (24 занятия). Занятия проводят 1 раз в неделю. Они включают в себя теорию и практику. Старт групп еженедельно.
Стоимость: 6000 грн в месяц. В эту сумму включен трансфер, лекции и стрельба на практической части занятия.
Где: трансфер от метро "Лесная", подробнее можно уточнить при записи
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Здесь предлагают обучение стрельбе из разных типов оружия. В арсенале: мелкокалиберная винтовка Savage Mark II, нарезной карабин Ruger 10/22, нарезной карабин Norinco CQ-A 223Rem, охотничий карабин МКМ 072 СБ, ружье Mossberg M500, гладкоствольное ружье Вепр Молот, винтовка Remington 700, штурмовая винтовка Вепр, карабин Kriss Vector SBR Gen II, карабин MKE T-94A2, травматические пистолеты Форт-12Р, Форт-17Р и Форт-19Р.
Стоимость: аренда тира с собственным оружием – 500 гривен в час, услуги инструктора – 400 гривен в час, оружие – 300 гривен в час (разные образцы оружия)
Где: улица Сосюры, 7 (левый берег); улица Генерала Шаповала, 10 (правый берег)
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В центре LEX проводят тренинги для людей с разным опытом в стрельбе. Здесь можно пройти обучение по программам:
Стоимость: с прокатным оружием (обучение и 60 патронов) – 5500 грн, для участников со своим оружием и патронами (за обучение) – 4800 грн
Где: ул. Генерала Геннадия Воробьева, 4
Тир Ибис– стрелково-спортивный комплекс от сети одноименных оружейных магазинов. Это современное пространство с четырьмя галереями (в том числе 50-метровое универсальное и 30-метровое пистолетное) и коллекцией разного прокатного оружия. Среди предложений: карабины, гладкоствольные ружья, спортивные винтовки, револьверы и пистолеты.
Стоимость: аренда оружия 150-200 гривен в час, аренда стрелковой галереи – 600 гривен за 45 минут, индивидуальное занятие с инструктором – 600 гривен за 45 минут
Где: ул. Вадима Гетьмана, 27
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В оружейной можно выбрать различные виды оружия: револьвер, пистолет или карабин M4. Также можно получить мастер-класс по стрельбе из пистолета или пройти курс самообороны.
Это тир на 25 метров по 4-м стрелковым направлениям с возможностью стрельбы на разные дистанции в движении.
Стоимость: аренда тира – 600 гривен в час (400 гривен за 30 минут); инструктор – 600 гривен в час, выстрелы оплачиваются отдельно (от 25 гривен за один)
Где: ТРЦ «Городок», просп. Степана Бандеры, 23
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Фото: Thomas Tucker