Украинцы изготовили деревянный конструктор HIMARS и собрали на Kickstarter почти $40 000

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Ирина Маймур
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Львовяне создали интерактивный деревянный конструктор ракетной системы HIMARS и представили его на Kickstarter.

Об этом пишет dev.ua.

Конструктор производится на 3D-принтере и состоит из более 580 частей.

Первую модель создатели проекта Wooden Army, львовяне Филипп Юханов и Дмитрий Романовский создали, чтобы подарить брату Дмитрию Константину, который служит в рядах ВСУ с 2014 года. Тот был в восторге от работы ракетной системы, поэтому ребята решили презентовать ему миниатюру HIMARS.

Константин показал модель собратьям, и они тоже захотели ее себе. Тогда Филипп и Дмитрий решили поделиться изобретением с миром, показать, насколько важна западная помощь и попытаться собрать средства на благотворительность.

Первая лимитированная модель с подписями реальных операторов HIMARS была продана на аукционе в США за $7500. Всего таких лимитированных конструкторов три-два также планируют продать на аукционе.

Если кампания Филиппа и Дмитрия достигнет $75 000 на Kickstarter, всем донорам подарят макет американского беспилотника MQ-9 Reaper.

Фото: Kickstarter

Опубликовано: 25 июля 2023
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