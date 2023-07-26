Возле Золотых ворот открыли обновленный бар Prostir с музыкальными вечеринками и благотворительными мероприятиями

Обновленный бар Prostir заработал на улице Гончара.

Ранее он размещался на одной локации с парикмахерской White Sprut. Пока же полностью занял все помещение, пишет The Village Украина.

Чтобы вдвое расширить пространство, владельцы снесли стену, совершили опенспейс и посадку за столиками для свиданий и обустроили место для благотворительных мероприятий, гостевых бартендингов и шоукейсов электронной музыки от Module и молодых украинских артистов.

В Prostir предлагает классические коктейли и специалисты. Помимо обновленного интерьера, в заведении добавили новые позиции на баре, в том числе коктейли и лимонады.

Prostir положил начало благотворительному проекту United Events для сбора средства на победу. Речь идет о формате благотворительной ярмарки, на которой есть фудкорт, выступления локальных артистов и попапы небольших брендов. Первые благотворительные ивенты уже провели в Prostir и магазине винила Abo Records на Кудрявке. К концу лета хотят провести еще несколько подобных мероприятий в районе Золотых ворот.

Цены : напиток на шампанских дрожжах – 120 грн, крафтовый ликер с лаймом и орехом – 90 грн, «двойной кокос на льду» – 180 грн

Адрес: улица Гончара, 38А

Режим работы: ежедневно 16:00–22:00

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Фото: Prostir