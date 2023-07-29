Смотрите, какие бордюры и столбики делают в Одессе из пластиковых отходов

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Валерия Гуржий
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В Одессе мастерская «Драгоценный пластик» производит столбики, делиниаторы, доски, лавки, бордюры и тротуарную плитку из переработанного пластика.

Сырьем являются неликвидные пластиковые отходы, которые в Украине больше нигде не перерабатываются. В результате получается сверхпрочный материал, стойкий к коррозии, деформации, воздействию ультрафиолета и прочего. Он обладает пластичностью и легко поддается механической обработке, в отличие от бетонных изделий.

Изобретатель в мастерской Евгений Хлебников рассказал " Суспільному ", что на один такой делиниатор необходимо 25 килограммов пластика.

Поэтому, каждое такое изделие хранит землю примерно от одного кубического метра пластиковых отходов.

Фото: Александр Порохов

Опубликовано: 29 июля 2023
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