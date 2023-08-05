Трезубец на "Родине-матери" будет больше советского герба: работы по его поднятию уже начались

Трезубец уже привезли к монументу "Родина-мать" и вскоре должны начать его поднимать. Его размер будет больше советского герба.

Как сообщили в Национальном музее истории Украины во Второй Мировой войне, всю часть, где находился советский герб, полностью закроют пластинами из стали. На эти пластины прикрепят трезубец. Он будет больше по размеру, чем советский герб.



Кроме того, на производстве была проведена специальная обработка металла для пластин и тризуба, чтобы они кардинально не отличались от скульптуры. Даже если оттенок сразу не будет полностью совпадать, это не будет долговременной проблемой. Ведь свойства этого сплава металла таковы, что в течение короткого времени пребывания на открытом воздухе он приобретает свой прогнозируемый устойчивый цвет, и через некоторое время новые элементы никак не будут выделяться от общей композиции.

Также стало известно из сюжета "ТСН", что в ночь на 5 августа трезубец привезли под монумент "Батькивщины-матери". Вскоре его должны начать поднимать. Сначала его перенесут на второй этаж, чтобы потом приподнять почти 100 метров к щиту.

Герб весит 450 кг, а поднимающие его лебедки могут выдержать до 2 тонн.

Напомним, что ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ - украинский трезубец.

Ранее мы писали, что замена советского герба на монументе "Батькивщины-Матери" на трезубец будет стоить 28 миллионов гривен. Бюджетные деньги не будут привлекать, работы профинансируют благотворители.

Фото: Метинвест