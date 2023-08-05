Полиция открыла производство из-за пожара в доме XIX века на Подоле, имеющем охранный статус

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Валерия Гуржий
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Из-за пожара в доме Дегтярева на улице Волосской, 5б полиция открыла уголовное производство по статье "преднамеренный поджог".

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Само здание деревянное, обкладное кирпичом, относится к первой после пожара 1811 года застройки Подола. Год сооружения – 1833-1835 гг. Расположен в пределах Государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев», имеет статус только что обнаруженного памятника архитектуры.

Напомним, что пожар в здании произошел 3 августа. Это уже третий пожар в здании. Дом уже пылал в 2018 и 2020 годах.

Фото: Ксения Семенова

Опубликовано: 05 августа 2023
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