Киевляне просят выделить отдельный вагон в метро под велосипеды

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Валерия Гуржий
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Киевляне призывают городские власти выделить в метро отдельный вагон под велоспеды.

Ответная петиция появилась на сайте КГГА.

По словам автора, после повышения цены на горючее, все больше людей стали пользоваться велосипедами, самокатами, моноколесами и другими видами транспорта.

"Город разделен на 2 берега Днепра, из-за отсутствия велодороги на мостах, очень проблематично ездить с одного берега на другой. Также на правом берегу очень много склонов, поэтому иногда было бы комфортнее использовать метро"

Ранее мы писали, что на восьми столичных перекрестках установили экспериментальные светофоры, которые будут совместно регулировать движение пешеходов и велосипедистов.

Фото: КП "Киевский метрополитен"

Опубликовано: 06 августа 2023
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