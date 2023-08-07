На Родине-матери заметили еще один советский символ

На моменте Родине-матери заметили еще один советский символ – звезду на мече.

Об этом написал журналист Александр Войт.

В то же время политолог Александр Палий поинтересовался мнением людей о том, что делать с советским символом и предложил стилизовать его под звезды из флагов ЕС и НАТО.

Также люди в комментариях под корреспонденцией шутят и предлагают "в целях экономии бюджетных средств признать меч трофейным".

Ранее мы писали, что замена советского герба на монументе Родине-матери на трезубец будет стоить 28 миллионов гривен. Бюджетные деньги не будут привлекать, работы профинансируют благотворители.

Фото: 24 канал , Ян Доброносов