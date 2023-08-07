На Родине-матери заметили еще один советский символ

2781
Валерия Гуржий
share share

На моменте Родине-матери заметили еще один советский символ – звезду на мече.

Об этом написал журналист Александр Войт.

В то же время политолог Александр Палий поинтересовался мнением людей о том, что делать с советским символом и предложил стилизовать его под звезды из флагов ЕС и НАТО.

Также люди в комментариях под корреспонденцией шутят и предлагают "в целях экономии бюджетных средств признать меч трофейным".

Ранее мы писали, что замена советского герба на монументе Родине-матери на трезубец будет стоить 28 миллионов гривен. Бюджетные деньги не будут привлекать, работы профинансируют благотворители.

Фото: 24 канал , Ян Доброносов

Опубликовано: 07 августа 2023
share share
Активисты вышли на митинг против строительства ЖК H2О на Осокорках Активисты вышли на митинг против строительства ЖК H2О на Осокорках В августе в Киеве выросла стоимость аренды квартир В августе в Киеве выросла стоимость аренды квартир Из Киева, Днепра, Изюма и Харькова: «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда во Львов Из Киева, Днепра, Изюма и Харькова: «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда во Львов В Киеве тестировали безналичную оплату в маршрутке № 444. Сколько заработал перевозчик В Киеве тестировали безналичную оплату в маршрутке № 444. Сколько заработал перевозчик В Киеве построят первый в Украине Дом Рональда МакДональда В Киеве построят первый в Украине Дом Рональда МакДональда Вокруг света в поисках Киева: Украинки, выехавшие за границу, сравнивают столицу с другими городами мира Вокруг света в поисках Киева: Украинки, выехавшие за границу, сравнивают столицу с другими городами мира Киевляне просят выделить отдельный вагон в метро под велосипеды Киевляне просят выделить отдельный вагон в метро под велосипеды На Родине-матери установили трезубец На Родине-матери установили трезубец
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.