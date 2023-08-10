Возле "Минской" открыли шефское бистро Mish Mash

На улице Левко Лукьяненко (бывшая Маршала Тимошенко) возле станции метро «Минская» открыли шефское бистро Mish Mash Юрия Приемского.
“Наше название Mish-Mash означает мешанина, и мы смешиваем кухни мира, мечты, идеи и любовь к новым вкусам”, – говорят в команде заведения.
В блюдах смешиваются вкусы современной израильской, итальянской и крымскотатарской кухонь.
Цены: запеченные перцы с креветками на авокадо – 200 гривен, лабне – 130 грн, янтик с говядиной – 75 гривен, шакшука со свеклой и крем-сыром – 160 гривен, долма – 180 гривен, лимонад с грушей и кардамоном – 75 гривен
Адрес : ул. Левко Лукьяненко, 21
Режим работы : 10:00 –22:00
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