Возле "Минской" открыли шефское бистро Mish Mash

На улице Левко Лукьяненко (бывшая Маршала Тимошенко) возле станции метро «Минская» открыли шефское бистро Mish Mash Юрия Приемского.

“Наше название Mish-Mash означает мешанина, и мы смешиваем кухни мира, мечты, идеи и любовь к новым вкусам”, – говорят в команде заведения.

В блюдах смешиваются вкусы современной израильской, итальянской и крымскотатарской кухонь.