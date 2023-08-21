10 украинских брендов вышиванок: от классики до современных моделей

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Мария Иващук
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Ко Дню Независимости подготовили подборку украинских брендов, шьющих вышиванки. Одни из них используют аутентичные узоры, другие экспериментируют и создают современные модели с вышивкой на тему войны.

Рассказываем о локальных брендах, которые создают вышиванки на любой вкус и кошелек, чтобы популяризировать украинскую традиционную одежду.

Vareny Fashion

Бренд Varenyky Fashion рассказывает, что орнаменты вышивки разрабатывались после консультаций с этнологами, используя знания о древних оберегах.

“Так мы возвращаем вышивке ее сакральный смысл – защиту тела и души. Это главное, что отличает коллекции Varenyky Fashion среди прочих и является авторским наследием бренда”, – говорят в команде.

Цены: женская рубашка из льна "Рута" - 18500 грн, мужская рубашка "Владимир" - 12500 грн
Где купить: сайт

Gaptuvalnya

Своей целью ивано-франковский бренд называет сделать привычным ношение традиционной вышитой рубашки при любом случае, а не только по праздникам.

В новой коллекции Gaptuvalnya вдохновлялись традиционными нарядами региона Ополье. Среди вещей – рубашки и платья с вышитыми кептариками.

"Вышивка является репликой из костюмов этого региона, а сочетание в одном изделии двух элементов строя делает платье или блузку уникальным и очень праздничным", - говорят в Gaptuvalnya.

Цены: рубашка с кептариком с дизайнерской вышивкой "Ополье" – 10 950 грн
Где купить: сайт, Ивано-Франковск, пр. Фортечный, 1 Галерея Бастион, Ужгород, ул. Лучкая, 3, Киев, ЦУМ, ул. Крещатик, 38

Etnodim

Киевский бренд Etnodim в июле представил новую коллекцию вышитых рубашек на основе аутентичного наряда, созданную в сотрудничестве с Музеем Ивана Гончара.

Дизайнеры, в частности, вдохновлялись хранящейся в музее вышивкой XVIII–XX века, исследовали орнаменты и вышивку на маленьких лоскутках ткани.

Так они разработали современные модели рубашек с элементами национальной одежды: десять женских вышиванок, пять платьев, девять мужских вышиванок и один жилет.

В новую коллекцию вошли платье Malyn с характерными полесскими орнаментами (ромб и лучи), рубашка Opishnya с полтавской гладью, а также мужская рубашка Veremiy со сложным геометрическим орнаментом, традиционным для Винницкой области, — ромб и восьмиугольная звезда.

Цены: женская рубашка полтавщины Opishnya – 9 200 грн, женская рубашка региона Ополье Berezhany – 8 600 грн
Где купить: сайт , магазин ул. Верхний Вал, 58/28

Must Have

Украинский масс-маркет бренд Must Have также имеет коллекцию вышитых рубашек. Вышитая красными нитями рубашка с орнаментом колосьев или льняная черная вышиванка с белой вышивкой с растительным орнаментом. Бренд предлагает их носить с денимом или с сатиновыми юбками.

Цены: черная вышитая рубашка в растительный орнамент из 100% льна – 4999 грн
Где купить: оффлайн-магазинах или на сайте

Yuliya Magdych

Юлия Магдич – модельер, объединяющая украинские традиции и современность в одноименном бренде прет-а-порте и демикутюр.

Начав с этнических украинских мотивов и силуэтов, дизайнер скоро перешла к узорам, которые уже не отражали аутентичные мотивы, но сохраняли общее представление о традиционной вышивке.

Цены: вышитая рубашка "Дерево жизни" - 27200 грн,
Где купить : сайт

Сварга

Львовский бренд "Сварга" исследует традиционную вышивку разных регионов Украины и воспроизводит их на рубашках и платьях.

В 2022 году "Сварга" сделала проект "Вышивана Украина", чтобы популяризировать украинскую вышивку регионов, наиболее пострадавших от российского нападения.

Команда бренда исследовала старинные крои женских вышиванок, орнаменты восьми регионов и создала современные блузки с аутентичной вышивкой: Крыма, Донбасса, Харьковщины, Луганщины, Киевщины, Яворовщины, Полтавщины, Черниговщины, а также Польши - как благодарность за помощь.

Еще один проект бренда в сотрудничестве с Львовским литературно-мемориальным музеем Ивана Франко ─ "Франкова вышиванка", благодаря которому "Сварга" воспроизводит вышиванки из его фондов.

Например, орнамент из вышиванки невестки Ивана Франко Ольги Билевич стал основой парных вышиванок "Рідня".

Цены: рубашка женская Гуцульская сила – 4810 грн, рубашки "Мамині зорі" и "Подільські квіти" – 4100 грн
Где купить: сайт , магазин – г. Львов, ул. Театральная, 23

Вільні люди

Мастерская производит современную одежду с использованием традиционной украинской вышивки.

Целью своего создания бренд называет возрождение забытых традиций.

В "Вільні люди" шьют такие необычные вышиванки, как со словами из поэзии Ивана Франко или с самолетом "Мрия", который уничтожили оккупанты. В настоящее время бренд запустил продажу благотворительной рубашки «Біля серця», всю прибыль с продаж направят в Фонд «Повернись живим» на проект «Прицільно» для закупки прицелов для гранатометов Mk19.

Цены: рубашка синяя с вышитыми желаниями «Біля серця» – 3800 грн
Где купить: сайт

Foberini

Foberini – украинский бренд, объединяющий старинные традиции и современный дизайн. Все модели изготовлены вручную и дополнены традиционными техниками ручной работы - "пухликами", "збыранками", кистями и декоративными швами. Над каждым изделием работает целая команда мастеров.

Бренд придерживается принципов slow fashion, использует натуральные ткани и подход, при котором изделия могут носиться годами.

Цены: белая блуза "Клер" с зеленой вышивкой - 9 100 грн, мужская вышиванка "Зозуля" - 10300 грн
Где купить: сайт , шоу-рум г. Киев, ул. Анны Ахматовой, 30, ЦУМ, ул. Крещатик 38

Этномастерская Ярины Черной

«Этномастерская» – это семейный бизнес, основанный в 2012 году Яриной и Романом Черными. Здесь можно найти реплики традиционных женских и мужских сорочек из буковинских коллекций и изделия с композициями, созданными на основе традиционных сорочек Борщевского региона.

Цены: "Борщівка" - 9500 грн, мужская рубашка "Черний виноград" - 4400 грн
Где купить: сайт , г. Львов, "Мамина горница", ул. Армянская, 8

2Kolyory

История бренда началась в 2015 году, когда супруги Игорь и Оксана Коваленко основали собственное производство.

Бренд создает современную одежду с вышивкой и вышиванки на каждый день и на особые события. Среди изделий – женские и мужские вышиванки, а также детские и семейные в одном стиле.

Цены: вышиванка женская "Долинка" бирюза – 3900 грн, мужская вышиванка "Батурин" молочная – 3500 грн
Где купить: сайт

Опубликовано: 21 августа 2023
українські бренди вишиванка
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