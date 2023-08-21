«Демократическое место» с борщом, котлетой и пюре: на Львовской площади открыли «Городскую столовую»

327
Ирина Маймур
share share

В седьмом корпусе Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана на Львовской площади заработало новое з

аведение «Городская столовая».

Его открыли Слава Балбек («Дилетант», «Дублер»), Елена и Олег Хромовы («Протагонист»), а также еще один партнер-предприниматель, пишет The Village Украина.

Слава Балбек описывает заведение как «демократическое место».

«Это буквально гречка, котлета и пюре. Когда ты взял поднос, пошел на линию раздачи и указал пальцем, что ты будешь. Но, конечно, с современным дизайном, клевой командой и фильтр-кофе», — объяснил он.

Идея открыть «Столовую» возникла еще три года назад, однако воплотить ее удалось только сейчас.

Цены : борщ — 90 грн, окрошка с курицей — 80 грн, салат со свеклой и фетой — 50 грн, котлета по-киевски — 90 грн, гречневая каша — 40 грн, лазанья из болоньезе — 90 грн, фаршированный перец — 90 грн, фильтр — 60 грн, кисель — 45 грн

Адрес: Львовская площадь, 14

Режим работы: ежедневно

Instagram

Фото: Слава Балбек

Опубликовано: 21 августа 2023
share share
Ягодное желе: простой и полезный летний десерт Ягодное желе: простой и полезный летний десерт Городские власти Киева запретили проведение массовых мероприятий в День Независимости Городские власти Киева запретили проведение массовых мероприятий в День Независимости Во время сентябрьского «Куража» будут собирать на систему вентиляции в укрытии «Охматдета» Во время сентябрьского «Куража» будут собирать на систему вентиляции в укрытии «Охматдета» Строительная компания пытается через суд отменить запрет на строительство ТРЦ на Крещатике Строительная компания пытается через суд отменить запрет на строительство ТРЦ на Крещатике Киев получил от благотворителей три городских автобуса Киев получил от благотворителей три городских автобуса На Подоле откроется новый книжный магазин с подержанными и редкими книгами На Подоле откроется новый книжный магазин с подержанными и редкими книгами В Харькове возле Южного вокзала появился большой МАФ В Харькове возле Южного вокзала появился большой МАФ В Виннице переселенцы построили многоэтажку за собственные средства В Виннице переселенцы построили многоэтажку за собственные средства
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.