«Демократическое место» с борщом, котлетой и пюре: на Львовской площади открыли «Городскую столовую»

В седьмом корпусе Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана на Львовской площади заработало новое з

аведение «Городская столовая».

Его открыли Слава Балбек («Дилетант», «Дублер»), Елена и Олег Хромовы («Протагонист»), а также еще один партнер-предприниматель, пишет The Village Украина.

Слава Балбек описывает заведение как «демократическое место».

«Это буквально гречка, котлета и пюре. Когда ты взял поднос, пошел на линию раздачи и указал пальцем, что ты будешь. Но, конечно, с современным дизайном, клевой командой и фильтр-кофе», — объяснил он.

Идея открыть «Столовую» возникла еще три года назад, однако воплотить ее удалось только сейчас.

Цены : борщ — 90 грн, окрошка с курицей — 80 грн, салат со свеклой и фетой — 50 грн, котлета по-киевски — 90 грн, гречневая каша — 40 грн, лазанья из болоньезе — 90 грн, фаршированный перец — 90 грн, фильтр — 60 грн, кисель — 45 грн

Адрес: Львовская площадь, 14

Режим работы: ежедневно

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Фото: Слава Балбек