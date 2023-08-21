«Демократическое место» с борщом, котлетой и пюре: на Львовской площади открыли «Городскую столовую»

В седьмом корпусе Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана на Львовской площади заработало новое з
аведение «Городская столовая».
Его открыли Слава Балбек («Дилетант», «Дублер»), Елена и Олег Хромовы («Протагонист»), а также еще один партнер-предприниматель, пишет The Village Украина.
Слава Балбек описывает заведение как «демократическое место».
«Это буквально гречка, котлета и пюре. Когда ты взял поднос, пошел на линию раздачи и указал пальцем, что ты будешь. Но, конечно, с современным дизайном, клевой командой и фильтр-кофе», — объяснил он.
Идея открыть «Столовую» возникла еще три года назад, однако воплотить ее удалось только сейчас.
Цены : борщ — 90 грн, окрошка с курицей — 80 грн, салат со свеклой и фетой — 50 грн, котлета по-киевски — 90 грн, гречневая каша — 40 грн, лазанья из болоньезе — 90 грн, фаршированный перец — 90 грн, фильтр — 60 грн, кисель — 45 грн
Адрес: Львовская площадь, 14
Режим работы: ежедневно
Фото: Слава Балбек